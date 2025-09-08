Ezek a hobbik vonzák a nőket

Minden sikeres és sikertelen férfi mögött áll egy nő, jó esetben. Bár a világ hihetetlen ütemben változik, de a vonzalom ősi és örök, hiába működnek új technológiák a világban, sőt hovatovább ezek működtetik a világot. A hagyományos értékek híveinek, amilyen én is vagyok, van még remény, mert egy friss felmérés szerint, ha egy férfi igazán vonzónak szeretne tűnni a nők számára, akkor érdemes inkább könyvet lapozgatnia, és nem a játékkonzolhoz nyúlni, ha hobbi gyanánt.

A nők számára vonzó hobbi a könyvolvasás

Fotó: Zsedrovits Enikő

A Date Psychology kutatása 74 különféle hobbi vonzerejét vizsgálta, és a nyertes meglepő módon az olvasás lett, mert a válaszadók 98,2 százaléka állította, hogy vonzónak találja, ha egy férfi szívesen olvas. Az első ötben ott van még az idegen nyelv tanulása, a zenélés, a főzés és a barkácsolás. Szintén előkelő helyre kerültek a művészi és aktív foglalkozások, mint például a festészet, írás, fotózás, csillagászat, túrázás, és az íjászat.

Vannak visszataszító hobbik is

A legtaszítóbb hobbik közzé került a pornófilmek nézése, a szerencsejáték és az internetes kommentháborúkba bocsátkozás, a felesleges gyűjtemények halmozása és a túlzott alkoholfogyasztás. Uraim, így látnak bennünket a somogyi hölgyek is. A nagy kérdés azonban az, hogy mi mit látunk magunkban. A világ gyakran tükröt tart, de hajlamosak vagyunk azt látni meg, amit mi szeretnénk. Egy biztos, ha könyvet olvasunk, akkor gyarapodunk szellemiekben, és ezek szerint jót tesz a kapcsolatok mélységének is. Könyv, újság, nyomtatott betű van bőven, csak az időnk véges...