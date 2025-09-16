1 órája
Véresen komoly: lábak közé szorított, lófejben végződő partvisnyéllel szaladgálni, az egy sport
Ha valaki azt hiszi, hogy a lovaglás csak a négylábú patások privilégiuma, annak most kapaszkodnia kell - leginkább egy lófejes pálcába. Szeptember 28-án, vasárnap Kaposvárra érkezik a Hobby Horse Kupa, a KÁN Egyetemi Napok egyik legkülönlegesebb programja. A hobby horsing sportág megosztó, ám sok fiatal kedveli.
Az „Élményliget” területén, a Pannon Lovasakadémia mellett egész nap ugrálnak, vágtáznak és díjlovagolnak a sportág rajongói - igaz, nem igazi lovon, hanem emberek… és lófejes pálcával. Ez a hobby horsing.
Ez most komoly? Hobby horsing?
Igen, teljesen. A hobby horsing - vagyis a pálcás lovaglás - Finnországból indult, és bár elsőre gyerekjátéknak tűnik, ma már több ezres nemzetközi bajnokságok vannak belőle. A résztvevők nem csak szívből, hanem comb és vádlierőből is dolgoznak, hiszen díjugratáskor emberi erőből kell átvinni magukat az akadályokon. A díjlovaglás pedig nemcsak kecses mozdulatokat, hanem koncentrációt és memóriát is igényel - hiszen egy teljes koreográfiát kell fejből végrehajtani.
Mit mond a szervező és mi lesz a program a KÁN-on?
Takács György, közismert nevén Gyuri gazda, a Hobby Horse Versenyek – Magyarország Facebook-oldal üzemeltetője és a sport hazai meghonosítója elmondta nekünk, hogy a nevezések általában az utolsó héten futnak be a legnagyobb számban. Ennek oka, hogy szabadtéri versenyről van szó, és a szülők ilyenkor már látják az időjárást, valamint azt is, hogy gyermekeik hogyan érzik magukat. Átlagosan 100–120 gyerek szokott indulni egy-egy versenyen.
Hozzátette: mindig akadnak új versenyzők is: sokan először csak ismerkedni jönnek, de végül a helyszínen beneveznek. Bárki kipróbálhatja magát, a verseny nyitott. Különböző kategóriák és korosztályok várják a nevezőket, a szabályok pedig nagy részben - mintegy 90 százalékban - a klasszikus lovassportból lettek átemelve. A KÁN-on külön regisztrációs pult működik majd, ahol a helyszínen is bárki nevezhet, és rögtön indulhat is a versenyen.
Gyuri gazda lesz a Hobby Horse Verseny levezetője és az úgrószámok bírája is.
A KÁN-on a somogyi közönség most testközelből láthatja, hogy a sport bizony nem tréfadolog. A versenyzők fotocellás időmérő segítségével kerülnek értékelésre, stíluspontokat is osztanak, és természetesen minden futam után azonnali eredményhirdetés következik. A legjobbak trófeával gazdagodnak, de senki sem megy haza üres kézzel: minden induló szalagot kap – mert hát kinek ne jól mutatna egy pálcás ló mellett a nyakában?
Aki csak nézőként érkezik, annak sem kell unatkoznia: gyakorlópályán is lehet próbálkozni, sőt vásár is lesz, ahol a legszebb hobby horse-ok sorakoznak. Ha valaki eddig úgy érezte, hogy hiányzik az életéből egy textil lófej pálcán, itt az alkalom pótolni.
A versenyre elektronikusan lehet nevezni – persze, hiszen a 21. században vagyunk, nem elég, hogy pálcán lovagolunk, még online is intézzük. A nevezési díj szeptember 20-ig 3000 forint, utána drágább, a helyszínen pedig 4000 forint - mert a bátorságnak ára van. Egy biztos: a kaposvári kupa része az országos sorozatnak, így itt nemcsak játék, hanem bajnoki pontok is gyűlnek.
A jó hír: a belépés az Élményligetbe és a versenyre teljesen ingyenes, viszont a parkoló díjköteles.
A hobby horsing tehát egyszerre sport, látványosság és egy kicsit színház is. Van, aki szerint bohóckodás, mások szerint komoly fizikai kihívás. Egy biztos: szeptember 28-án Kaposvár lesz a magyarországi hobby horse verseny központja, és aki kilátogat, garantáltan nem mindennapi élménnyel gazdagodik.
