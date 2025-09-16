Véresen komoly: lábak közé szorított, lófejben végződő partvisnyéllel szaladgálni, az egy sport

Az „Élményliget” területén, a Pannon Lovasakadémia mellett egész nap ugrálnak, vágtáznak és díjlovagolnak a sportág rajongói - igaz, nem igazi lovon, hanem emberek… és lófejes pálcával. Ez a hobby horsing.

Gyerekek között népszerű a hobby horsing redpostequestrian.co.uk

Ez most komoly? Hobby horsing?

Igen, teljesen. A hobby horsing - vagyis a pálcás lovaglás - Finnországból indult, és bár elsőre gyerekjátéknak tűnik, ma már több ezres nemzetközi bajnokságok vannak belőle. A résztvevők nem csak szívből, hanem comb és vádlierőből is dolgoznak, hiszen díjugratáskor emberi erőből kell átvinni magukat az akadályokon. A díjlovaglás pedig nemcsak kecses mozdulatokat, hanem koncentrációt és memóriát is igényel - hiszen egy teljes koreográfiát kell fejből végrehajtani.

Mit mond a szervező és mi lesz a program a KÁN-on?

Takács György, közismert nevén Gyuri gazda, a Hobby Horse Versenyek – Magyarország Facebook-oldal üzemeltetője és a sport hazai meghonosítója elmondta nekünk, hogy a nevezések általában az utolsó héten futnak be a legnagyobb számban. Ennek oka, hogy szabadtéri versenyről van szó, és a szülők ilyenkor már látják az időjárást, valamint azt is, hogy gyermekeik hogyan érzik magukat. Átlagosan 100–120 gyerek szokott indulni egy-egy versenyen.

Hozzátette: mindig akadnak új versenyzők is: sokan először csak ismerkedni jönnek, de végül a helyszínen beneveznek. Bárki kipróbálhatja magát, a verseny nyitott. Különböző kategóriák és korosztályok várják a nevezőket, a szabályok pedig nagy részben - mintegy 90 százalékban - a klasszikus lovassportból lettek átemelve. A KÁN-on külön regisztrációs pult működik majd, ahol a helyszínen is bárki nevezhet, és rögtön indulhat is a versenyen.

Gyuri gazda lesz a Hobby Horse Verseny levezetője és az úgrószámok bírája is.

A KÁN-on a somogyi közönség most testközelből láthatja, hogy a sport bizony nem tréfadolog. A versenyzők fotocellás időmérő segítségével kerülnek értékelésre, stíluspontokat is osztanak, és természetesen minden futam után azonnali eredményhirdetés következik. A legjobbak trófeával gazdagodnak, de senki sem megy haza üres kézzel: minden induló szalagot kap – mert hát kinek ne jól mutatna egy pálcás ló mellett a nyakában?