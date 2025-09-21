szeptember 21., vasárnap

MirellaMáté névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Finomságok

30 perce

Hódít a kézműves vásárláz Somogyban

Címkék#tábora#Somogyban#Kézműves vásár Somogytarnóca#portékái#termék#esemény

Terjed a kézműves láz, újabb dél-somogyi településen tartanak vásárt.

Dombi Regina
Hódít a kézműves vásárláz Somogyban

Kézműves vásárt rendeznek Somogytarnócán

Fotó: Horváth Gabriella

A kézműves termékek kedvelőinek tábora folyamatosan gyarapszik, így nem kell rajta csodálkozni, hogy egyre többen szerveznek még a legkisebb somogyi településeken is kézműves vásárokat. Csokonyavisonta után most Somogytarnócán is kézműves vásárt tartanak, ahova várják a termelők jelentkezését. Presing Anikó, a vásár megálmodója létrehozott egy eseményt Kézműves vásár Somogytarnócán címmel, ahova várják mindazon helyi és környékbeli kézműveseket, akik portékáikkal szeretnék elvarázsolni a közönséget. A vásárt várhatóan október 12-én rendezik meg, jelentkezni üzenetben és telefonon lehet a szervezőnél. A szervező felhívja a jelentkezők figyelmét, hogy akik biztosak abban, hogy kiállítóként részt vesznek a vásáron az esemény oldalára már most fel is tölthetik termékeiket, hogy a vevők biztosan gusztust kapjanak hozzá.  

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu