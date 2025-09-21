Hódít a kézműves vásárláz Somogyban

A kézműves termékek kedvelőinek tábora folyamatosan gyarapszik, így nem kell rajta csodálkozni, hogy egyre többen szerveznek még a legkisebb somogyi településeken is kézműves vásárokat. Csokonyavisonta után most Somogytarnócán is kézműves vásárt tartanak, ahova várják a termelők jelentkezését. Presing Anikó, a vásár megálmodója létrehozott egy eseményt Kézműves vásár Somogytarnócán címmel, ahova várják mindazon helyi és környékbeli kézműveseket, akik portékáikkal szeretnék elvarázsolni a közönséget. A vásárt várhatóan október 12-én rendezik meg, jelentkezni üzenetben és telefonon lehet a szervezőnél. A szervező felhívja a jelentkezők figyelmét, hogy akik biztosak abban, hogy kiállítóként részt vesznek a vásáron az esemény oldalára már most fel is tölthetik termékeiket, hogy a vevők biztosan gusztust kapjanak hozzá.