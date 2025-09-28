Hőkamerát kaptak a tűzoltók

– Megkezdtük a 2025. évi eszközfejlesztési pályázaton elnyert szakfelszerelések és egyéni védőeszközök beszerzését – tájékoztatott közösségi oldalán a böhönyei Önkormányzati Tűzoltóság.

Egy Flir K33 típusú hőkamera, 12 pár Eska Work 1 típusú védőkesztyű műszaki mentéshez érkezett meg a tűzoltóságra, amelynek együttes értéke 1.815.897 forint. Az elnyert további szakfelszerelések beszerzése folyamatban van.



