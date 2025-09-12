Pénteken újra égi bújócska: a Hold elnyeli a Fiastyúkot

Szeptember 12-én, péntek este 22 órától egészen hajnalig érdemes lesz az északkeleti égboltot figyelni, ugyanis ritka látványban lesz részünk: a Hold és a Fiastyúk különleges égi randevúját figyelhetjük meg, amikor a Hold sorra eltakarja, majd elengedi a halmaz legfényesebb csillagait.

Távcsővel tudjuk a legjobban megfigyelni a Hold és a Fiastyúk különleges égi randevúját Forrás: stellarium-web.org

Szabad szemmel nem élvezhető a látvány a Hold ragyogása miatt

A jelenség alacsonyan, mindössze 8 fok magasan indul 22 órakor, ezért a keleti horizont tiszta kilátása elengedhetetlen.

A fényes Hold fénye miatt szabad szemmel kevésbé élvezhető a látvány, de a Zselici Csillagpark közlése szerint egy egyszerű kézi binokulárral vagy kisebb távcsővel lenyűgöző élményben lehet részünk. Az első percekben a Hold és a Fiastyúk együtt fér bele a látómezőbe, teljes pompájukban.

Ahogy telik az idő, a kép még drámaibb lesz: 23 óra körül a Hold már a csillaghalmaz közepén helyezkedik el, miközben a Fiastyúk fénypontjai gyűrűként ölelik körül. Éjfél után a Hold lassan a halmaz széléhez sodródik, majd hajnali 0:40 körül a csillagok sorra „szabadulnak ki” a takarásból.

Egy kisebb, állványos csillagászati távcsővel 50–100-szoros nagyítás mellett nemcsak a csillagfedéseket élvezhetjük, hanem a Hold kráterei és hegyláncai is lenyűgöző részletességgel rajzolódnak ki.

- A ma esti jelenséget bárhonnan meg lehet figyelni, ahonnan jól rálátunk a Holdra. A Hold nagy fázisban van, ezért erős fénye el fogja nyomni a csillaghalmaz ragyogását, így szabad szemmel csak tiszta égbolt esetén, de akkor is nehezen lehet látható. A legjobb megfigyelési élményt binokulár vagy kisebb távcső adhat - erősítette meg számunkra Schmall Rafael kaposvári amatőr csillagász. Hozzátette: A jelenség este tíz óra körül kezdődik, és másfél–két órán keresztül vonul végig a Fiastyúkon.