szeptember 12., péntek

Mária névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Érdemes kémlelni az eget

46 perce

Pénteken újra égi bújócska: a Hold elnyeli a Fiastyúkot

Címkék#égbolt#Fiastyúk#csillaghalmaz#távcsővel hold#jelenség

A múlt vasárnapi vérhold után ma, péntek este újra különleges égi látványosság vár ránk: a fogyó Hold elhalad a Fiastyúk csillaghalmaz előtt. A ritka jelenség igazi kuriózum, hiszen csak 18 évente ismétlődik, így most különösen érdemes lesz az eget figyelni, nehogy lemaradjunk róla.

Lugosi Laura
Pénteken újra égi bújócska: a Hold elnyeli a Fiastyúkot

Fotó: AstroStar

Szeptember 12-én, péntek este 22 órától egészen hajnalig érdemes lesz az északkeleti égboltot figyelni, ugyanis ritka látványban lesz részünk: a Hold és a Fiastyúk különleges égi randevúját figyelhetjük meg, amikor a Hold sorra eltakarja, majd elengedi a halmaz legfényesebb csillagait.

Binokulárral vagy távcsővel tudjuk a legjobban megfigyelni a Hold és a Fiastyúk különleges égi randevúját
Távcsővel tudjuk a legjobban megfigyelni a Hold és a Fiastyúk különleges égi randevúját    Forrás: stellarium-web.org

Szabad szemmel nem élvezhető a látvány a Hold ragyogása miatt

A jelenség alacsonyan, mindössze 8 fok magasan indul 22 órakor, ezért a keleti horizont tiszta kilátása elengedhetetlen.

A fényes Hold fénye miatt szabad szemmel kevésbé élvezhető a látvány, de a Zselici Csillagpark közlése szerint egy egyszerű kézi binokulárral vagy kisebb távcsővel lenyűgöző élményben lehet részünk. Az első percekben a Hold és a Fiastyúk együtt fér bele a látómezőbe, teljes pompájukban.

Ahogy telik az idő, a kép még drámaibb lesz: 23 óra körül a Hold már a csillaghalmaz közepén helyezkedik el, miközben a Fiastyúk fénypontjai gyűrűként ölelik körül. Éjfél után a Hold lassan a halmaz széléhez sodródik, majd hajnali 0:40 körül a csillagok sorra „szabadulnak ki” a takarásból.

Egy kisebb, állványos csillagászati távcsővel 50–100-szoros nagyítás mellett nemcsak a csillagfedéseket élvezhetjük, hanem a Hold kráterei és hegyláncai is lenyűgöző részletességgel rajzolódnak ki.

- A ma esti jelenséget bárhonnan meg lehet figyelni, ahonnan jól rálátunk a Holdra. A Hold nagy fázisban van, ezért erős fénye el fogja nyomni a csillaghalmaz ragyogását, így szabad szemmel csak tiszta égbolt esetén, de akkor is nehezen lehet látható. A legjobb megfigyelési élményt binokulár vagy kisebb távcső adhat - erősítette meg számunkra Schmall Rafael kaposvári amatőr csillagász. Hozzátette: A jelenség este tíz óra körül kezdődik, és másfél–két órán keresztül vonul végig a Fiastyúkon.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu