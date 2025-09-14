2 órája
Szfinx, Parlament, palacsinta – látványos homokvárépítő versenyt rendeztek Siófokon
A nyár lezárásaként különleges családi programmal várták az érdeklődőket Siófokon, a Nagystrandon. A homokvárépítő verseny tizennégy csapatot vonzott, köztük családokat és iskolásokat, akik másfél óra alatt formálták meg saját, egyedi alkotásaikat. A program végén díjakat és különdíjakat osztottak ki, a gyerekeket pedig palacsintával jutalmazták.
Idén második alkalommal adott otthont a homokvárépítő versenynek a siófoki Nagystrand. A megmérettetést a strandröplabda pályákon rendezték meg, ahol a csapatok az ott található, jó minőségű homokot használták fel, a vizet pedig vödrökben hordták a karnyújtásnyira lévő Balatonból. A rendezvény iránt minden eddiginél nagyobb volt az érdeklődés: míg tavaly mindössze öt család nevezett, ezúttal már tizennégy csapat állt rajthoz, köztük több helyi család és a Vak Bottyán János Általános Iskola osztályai.
Híd és szélforgó – nagyon örültek a versenynek a negyedikesek
A Vak Bottyán iskola negyedik osztályos fiúkból álló csapata néhány felnőtt segítségével közösen építette fel várát. Elmondták, hogy a tervet ők maguk dolgozták ki, később azonban a szülők és a tanárok is beszálltak az építésbe. Az emeletes várhoz híd is tartozott, a tetejére szélforgót helyeztek, a falakat pedig téglamintásra formálták. A gyerekek legalább a harmadik hely megszerzésében bíztak, de annak is nagyon örültek, hogy egyáltalán részt vehettek a versenyen. A feladat teljesen kötetlen volt, bárki szabadon választhatott témát és formát. A parton így született meg többek között a Szfinx piramisa és a Parlament épületének homokból készült mása is.
Ismét keresték Siófok legszebb homokvárátFotók: Muzslay Péter
Ők lettek a győztesek a siófoki homokvárépítő versenyen
Az első helyet az I don't know nevű csapat szerezte meg. A második helyen a Homokkirályok végeztek, a harmadik helyezett pedig a Krumplipürék nevű társaság lett. Különdíjat kaptak a Snapik, míg a közönségdíjat a Tűzpandák vehették át.
A nyertesek nem hagyományos érmeket, hanem egyedi ajándékot kaptak: a szervezők saját asztalos által készíttetett homokvár-figurákat adtak át. A résztvevő gyerekek a verseny végén elfogyasztották a szervezők által felajánlott mintegy 200 palacsintát.
Bejárható lesz a Nagystrand, indulnak az őszi programok
– A nevezési díjat nem pénzben, hanem adományok formájában fizették meg a csapatok. Minden induló felajánlást hozott, amelyet majd eljuttatunk a rászorulóknak – emelte ki Kósz Ágota, a Nagystrandot is üzemeltető Balaton-Parti Kft. ügyvezetője. Mint mondta,
a siófoki Nagystrand hétfőtől közparkként továbbra is várja a látogatókat. A terület nemcsak a főbejáraton, hanem a Rózsakert felőli kapun keresztül is megközelíthető, így a hajóállomás felől érkezőknek is kényelmes a belépés.
Az őszi szezon egyik fő attrakciója a szalmabála-labirintus lesz, amelyet október 24-én nyitnak meg.