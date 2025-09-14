szeptember 14., vasárnap

RoxánaSzeréna névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Mesebeli építmények

2 órája

Szfinx, Parlament, palacsinta – látványos homokvárépítő versenyt rendeztek Siófokon

Címkék#siófoki nagystrand#gyerekek verseny#homokvárépítő#verseny#család#díj

A nyár lezárásaként különleges családi programmal várták az érdeklődőket Siófokon, a Nagystrandon. A homokvárépítő verseny tizennégy csapatot vonzott, köztük családokat és iskolásokat, akik másfél óra alatt formálták meg saját, egyedi alkotásaikat. A program végén díjakat és különdíjakat osztottak ki, a gyerekeket pedig palacsintával jutalmazták.

Krausz Andrea
Szfinx, Parlament, palacsinta – látványos homokvárépítő versenyt rendeztek Siófokon

Idén második alkalommal adott otthont a homokvárépítő versenynek a siófoki Nagystrand. A megmérettetést a strandröplabda pályákon rendezték meg, ahol a csapatok az ott található, jó minőségű homokot használták fel, a vizet pedig vödrökben hordták a karnyújtásnyira lévő Balatonból. A rendezvény iránt minden eddiginél nagyobb volt az érdeklődés: míg tavaly mindössze öt család nevezett, ezúttal már tizennégy csapat állt rajthoz, köztük több helyi család és a Vak Bottyán János Általános Iskola osztályai.

Homokvárépítő verseny Siófokon
Homokvárépítő verseny Siófokon – 14 csapat vett részt a kihívásban
Fotó: Muzslay Péter

Híd és szélforgó – nagyon örültek a versenynek a negyedikesek 

A Vak Bottyán iskola negyedik osztályos fiúkból álló csapata néhány felnőtt segítségével közösen építette fel várát. Elmondták, hogy a tervet ők maguk dolgozták ki, később azonban a szülők és a tanárok is beszálltak az építésbe. Az emeletes várhoz híd is tartozott, a tetejére szélforgót helyeztek, a falakat pedig téglamintásra formálták. A gyerekek legalább a harmadik hely megszerzésében bíztak, de annak is nagyon örültek, hogy egyáltalán részt vehettek a versenyen. A feladat teljesen kötetlen volt, bárki szabadon választhatott témát és formát. A parton így született meg többek között a Szfinx piramisa és a Parlament épületének homokból készült mása is.

Ismét keresték Siófok legszebb homokvárát

Fotók: Muzslay Péter

Ők lettek a győztesek a siófoki homokvárépítő versenyen

Az első helyet az I don't know nevű csapat szerezte meg. A második helyen a Homokkirályok végeztek, a harmadik helyezett pedig a Krumplipürék nevű társaság lett. Különdíjat kaptak a Snapik, míg a közönségdíjat a Tűzpandák vehették át. 

A nyertesek nem hagyományos érmeket, hanem egyedi ajándékot kaptak: a szervezők saját asztalos által készíttetett homokvár-figurákat adtak át. A résztvevő gyerekek a verseny végén elfogyasztották a szervezők által felajánlott mintegy 200 palacsintát. 

Bejárható lesz a Nagystrand, indulnak az őszi programok

– A nevezési díjat nem pénzben, hanem adományok formájában fizették meg a csapatok. Minden induló felajánlást hozott, amelyet majd eljuttatunk a rászorulóknak – emelte ki Kósz Ágota, a Nagystrandot is üzemeltető Balaton-Parti Kft. ügyvezetője. Mint mondta, 

a siófoki Nagystrand hétfőtől közparkként továbbra is várja a látogatókat. A terület nemcsak a főbejáraton, hanem a Rózsakert felőli kapun keresztül is megközelíthető, így a hajóállomás felől érkezőknek is kényelmes a belépés. 

Az őszi szezon egyik fő attrakciója a szalmabála-labirintus lesz, amelyet október 24-én nyitnak meg.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu