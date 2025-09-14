Szfinx, Parlament, palacsinta – látványos homokvárépítő versenyt rendeztek Siófokon

Idén második alkalommal adott otthont a homokvárépítő versenynek a siófoki Nagystrand. A megmérettetést a strandröplabda pályákon rendezték meg, ahol a csapatok az ott található, jó minőségű homokot használták fel, a vizet pedig vödrökben hordták a karnyújtásnyira lévő Balatonból. A rendezvény iránt minden eddiginél nagyobb volt az érdeklődés: míg tavaly mindössze öt család nevezett, ezúttal már tizennégy csapat állt rajthoz, köztük több helyi család és a Vak Bottyán János Általános Iskola osztályai.

Homokvárépítő verseny Siófokon – 14 csapat vett részt a kihívásban

Fotó: Muzslay Péter

Híd és szélforgó – nagyon örültek a versenynek a negyedikesek

A Vak Bottyán iskola negyedik osztályos fiúkból álló csapata néhány felnőtt segítségével közösen építette fel várát. Elmondták, hogy a tervet ők maguk dolgozták ki, később azonban a szülők és a tanárok is beszálltak az építésbe. Az emeletes várhoz híd is tartozott, a tetejére szélforgót helyeztek, a falakat pedig téglamintásra formálták. A gyerekek legalább a harmadik hely megszerzésében bíztak, de annak is nagyon örültek, hogy egyáltalán részt vehettek a versenyen. A feladat teljesen kötetlen volt, bárki szabadon választhatott témát és formát. A parton így született meg többek között a Szfinx piramisa és a Parlament épületének homokból készült mása is.