Honvédelmi nap

Ismét megnyílt a taszári laktanya, katonák érkeztek a helyszínre

Több száz gyermek nevetésével és számos izgalmas programmal telt meg a taszári laktanya központi tere. A mai napon tanítás nélküli munka napot tartottak a Taszári Fésűs Éva Általános Iskolában, amelynek keretei között egy honvédelmi napot tartottak.

Molnár Dániel
Igazi közösségi élménnyé vált a Taszári Fésűs Éva Általános Iskolában megrendezett honvédelmi nap, amelyet a honvédelmi pályázat keretében valósítottak meg. A program célja a nemzeti identitás, a hazaszeretet és az összetartozás erősítése volt – mindezt játékos, élményalapú formában.

honvédelmi nap Taszáron
Honvédelmi nap a Taszári Fésűs Éva Általános Iskolában Fotó: Lang Róbert

Az iskola igazgatója elmondta a megnyert pályázattal kapcsolatban – A pályázat két részből állt, az egyik a mostani napunk apropója. A mai rendezvényük a nemzeti identitás a haza szeretet és az összetartozás jegyében egy honvédelmi, tanítás nélküli munka nap – mondta Faludyné Kiss Szilvia, igazgatónő. Hozzátette: rengeteg színes programmal készültek a gyerekek számára, hogy mindenki megtalálja magának a legérdekesebb elfoglaltságot.

Fotó: Lang Róbert

Színes program kínálat a gyerekeknek

A program fő attrakciója a Kapocs Kutyaiskola bemutatója volt, emellett a gyerekek ellátogathattak a helyi repülőmúzeumba, ahol a Magyar Veterán Repülők Somogy Megyei Egyesülete tartott tárlatvezetést Koppány Zoltán elnök vezetésével. A Magyar Honvédség is képviseltette magát, a Kaposvári Szakképzési Centrum kadétjai pedig akadálypályát állítottak fel, amelyet a tanulók nagy lelkesedéssel próbáltak ki. A nap folyamán lövészeti foglalkozásra és középkori lovagok látványos bemutatójára is sor került.

Fotó: Lang Róbert

Nem maradt el a sport sem, egy látványos programelemként birkózást- és küzdősport bemutatót is láthattak a résztvevők, amelyet a Kaposvári Sportiskola biztosított. A gyerekek saját zászlót készítettek, csatakiáltásokat találtak ki, és  a napot kézműves foglalkozások, arcfestés, valamint csillámtetoválás színesítette. A rendezvényt közös ebéd, egy finom babgulyás zárta. A lebonyolításhoz az önkormányzat biztosította a helyszínt és az eszközöket, a Magyar Honvédség önkéntesei  segítették a programot, valamint a szülői munkaközösség tagjai pedig aktívan részt vettek a szervezésben, lebonyolításban.

240 gyermek vett részt a honvédelmi napon

Fotó: Lang Róbert

Az eseményen mintegy 240 gyermek vett részt a két intézményből – Taszárról és a göllei telephelyről –, sőt a Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde nagycsoportosai is ellátogattak a kutyás bemutatóra. Ők idén nyerték el az „Állatbarát óvoda” címet, így a közös program szorosan kapcsolódott a címhez. A honvédelmi nap minden résztvevő számára felejthetetlen élményt nyújtott, és valódi közösségépítő erővel bírt a gyerekek, pedagógusok, szülők és önkéntesek számára egyaránt.

Fotók: Lang Róbert

 

