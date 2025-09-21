szeptember 21., vasárnap

Hordágyak összeszerelését gyakorolták a fiatalok

Harsányi Miklós

A Látrányi Önkéntes Életmentő és Tűzoltó Egyesület szombaton  tartotta legújabb ifjúsági tűzoltó- és életmentő foglalkozását.

Az ifik málházási ismereteiket is felfrissítették

 

– Ifistáink az egyik „klasszikus kedvenccel” indítottak: felfrissítették málházási ismereteiket – derült ki a bejegyzésükből. – Ezt követően a hordágyak szakszerű összeszerelését és használatát gyakorolták, amely során „sérültek mentését” szimulálták.

A délelőttöt, hogy a sugárszerelés se maradjon ki, egy kis gyakorlással zárták.

 

 

