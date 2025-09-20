Ez a hal olyan volt, mint egy ökör a szárazföldön - gigászi fogás a hetesi tóból

A horgászat több mint egyszerű időtöltés – egy életforma, amely összeköti az embert a természettel, fejleszti a türelmet, és nem utolsósorban izgalmas élményeket kínál.

Új országos rekord született a Töröcskei-tavon – a kaposvári horgász fogása minden eddigit felülmúlt

Címlapképek, lenyűgöző adatok és a felemelő kaland emlékeinek megidézése – a rekordfogás híre korábban is pillanatok alatt bejárta a környéket. Ma a világhálón pedig percek alatt láthatja mindenki: ekkora halat fogtam.

–A harcsa 230 centiméter hosszú és 113 kilós volt. Hétfő este fél tíz körül fogtam rá egy gilisztacsokorra, és alig negyedórás fárasztás után már a kezemben tarthattam. Hihetetlen élmény volt, ahogy megpillantottam ezt a hatalmas ragadozót – mesélte büszkén Kovács Gábor, kaposvári horgász.



Bár a közelmúltban is sikerült egy igazán figyelemre méltó példányt kifogni egy helyi horgásznak, a nagy fogások nem most kezdődtek. A régi idők emlékei is arról tanúskodnak, hogy a magyar vizek mindig is tartogattak meglepetéseket, és nem is akármilyeneket.

Horgászsikerek ’85-ből

1985-ben ritka pillanatok egyikének lehettek szemtanúi szerda este azok, akik a hetesi I. tó partján időztek. Waldherr János, nyugdíjas horgász ugyanis életének – és talán a tó akkori történetének – legnagyobb halát emelte ki a vízből: egy 205 centiméteres, ötvenkilós harcsaóriást.

Visszatekintés 1985-be, amikor egy óriási harcsa akadt horogra

A horgász este nyolc körül vetette be süllőzésre szánt felszerelését: Ryobi orsó, 35-ös Teknőc zsinór, süllőző tű, és egy teleszkópos Shakespeare-bot volt nála. Ám a szerény célok ellenére olyan kapás érkezett, amit nem lehetett félreismerni. Már a húzásból tudta, hogy harcsa lesz. De hogy mekkora, azt csak akkor kezdte sejteni, amikor elindult a nyílt víz felé. Már fogott egy tizenöt kilósat pár hete, de ez más volt. Ez hatalmas volt.

A gigászi hal fárasztása három teljes órát vett igénybe. A végső percekben már három ember kellett ahhoz, hogy a parton kívülre kerüljön. Este tizenegy körül sikerült végleg kiemelni. Már alig érezte a horgász a kezét. A hal erejéről annyit mondtak a helyiek: egy ekkora harcsa a vízben olyan, mint egy ökör a szárazföldön. Nem csoda, hogy a parton kisebb tömeg verődött össze a szokatlan eseményre, és persze mindenki véleményt formált.