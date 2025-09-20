szeptember 20., szombat

Friderika névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi közélet

32 perce

Ez a hal olyan volt, mint egy ökör a szárazföldön - gigászi fogás a hetesi tóból

Címkék#hal#harcsa víz#kaposvári horgász#tó

Nagy halakat fogni mindig is különleges élmény volt, akkor is, amikor a horgászoknak még nem volt szükségük drága felszerelésekre vagy modern technikákra, csak kitartásra, tapasztalatra és némi szerencsére. 

Bodor Nikolett
Ez a hal olyan volt, mint egy ökör a szárazföldön - gigászi fogás a hetesi tóból

A horgászat több mint egyszerű időtöltés – egy életforma, amely összeköti az embert a természettel, fejleszti a türelmet, és nem utolsósorban izgalmas élményeket kínál.  

Új országos rekord született a Töröcskei-tavon – a kaposvári horgász fogása minden eddigit felülmúlt
Új országos rekord született a Töröcskei-tavon – a kaposvári horgász fogása minden eddigit felülmúlt

 Címlapképek, lenyűgöző adatok és a felemelő kaland emlékeinek megidézése – a rekordfogás híre korábban is pillanatok alatt bejárta a környéket. Ma a világhálón pedig percek alatt láthatja mindenki: ekkora halat fogtam. 

–A harcsa 230 centiméter hosszú és 113 kilós volt. Hétfő este fél tíz körül fogtam rá egy gilisztacsokorra, és alig negyedórás fárasztás után már a kezemben tarthattam. Hihetetlen élmény volt, ahogy megpillantottam ezt a hatalmas ragadozót – mesélte büszkén Kovács Gábor, kaposvári horgász. 

Bár a közelmúltban is sikerült egy igazán figyelemre méltó példányt kifogni egy helyi horgásznak, a nagy fogások nem most kezdődtek. A régi idők emlékei is arról tanúskodnak, hogy a magyar vizek mindig is tartogattak meglepetéseket, és nem is akármilyeneket.

 

Horgászsikerek ’85-ből

1985-ben ritka pillanatok egyikének lehettek szemtanúi szerda este azok, akik a hetesi I. tó partján időztek. Waldherr János, nyugdíjas horgász ugyanis életének – és talán a tó akkori történetének – legnagyobb halát emelte ki a vízből: egy 205 centiméteres, ötvenkilós harcsaóriást. 

Visszatekintés 1985-be, amikor egy óriási harcsa akadt horogra
Visszatekintés 1985-be, amikor egy óriási harcsa akadt horogra

A horgász este nyolc körül vetette be süllőzésre szánt felszerelését: Ryobi orsó, 35-ös Teknőc zsinór, süllőző tű, és egy teleszkópos Shakespeare-bot volt nála. Ám a szerény célok ellenére olyan kapás érkezett, amit nem lehetett félreismerni.  Már a húzásból tudta, hogy harcsa lesz. De hogy mekkora, azt csak akkor kezdte sejteni, amikor elindult a nyílt víz felé. Már fogott egy tizenöt kilósat pár hete, de ez más volt. Ez hatalmas volt.  

A gigászi hal fárasztása három teljes órát vett igénybe. A végső percekben már három ember kellett ahhoz, hogy a parton kívülre kerüljön.  Este tizenegy körül sikerült végleg kiemelni. Már alig érezte a horgász a kezét. A hal erejéről annyit mondtak a helyiek: egy ekkora harcsa a vízben olyan, mint egy ökör a szárazföldön. Nem csoda, hogy a parton kisebb tömeg verődött össze a szokatlan eseményre, és persze mindenki véleményt formált. 

A nyugdíjas horgász akkoriban mindössze három éve űzte a sportot, ekkora fogása még sosem volt — és elmondása szerint nem is vágyott több hasonlóra. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu