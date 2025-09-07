szeptember 7., vasárnap

Regina névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Régi emlékek és a barcsi csata

6 órája

Elsüllyedt egy komp, elképesztő, mit műveltek a horvát fosztogatók Barcsnál

Címkék#Dráva#barcsi#Rózsás Márton#emlék#csata#hős#sereg#múlt

Az ember olykor úgy jár-kel környezetében, hogy nem is tudja, mennyi fontos eseményt őríznek a körülötte lévő falak és épületek. A hősök emlékét Barcson több ponton is megtalálhatja az érdeklődő.

Dombi Regina

Magyarország minden települése a maga módján és eszközeivel emlékezik meg hőseire és megvívott csatáira. A múlt emlékit kutatva Barcson is találunk olyan építményeket, sírokat és nyomokat, melyek nem engedik, hogy ezek a nevek és cselekedetek a feledésbe merüljenek. Rózsás Márton, barcsi helytörténész összefogta és csokorba gyűjtötte ezeket az emlékeket. 

hős
A hősök emlékét őrzi a falba fúródott ágyúgolyó Barcson
Fotó: Rózsás Márton

Rózsás Márton szerint, ha Barcson valaki 1848-as emléket keres, aki szinte mindenki a katolikus templomhoz irányítja az érdeklődőt. Az épület déli falába félig befalazott ágyúgolyó többek között a barcsi, a pálfalusi és a szentesi helyőrség katonáinak történetét foglalja magában.

Dél-Somogy hőseinek emlékét őrzi a város

Rózsás Márton barcsi helytörténész beszámolója szerint a befalazott ágyúgolyó nem az eredeti helyén van, bár kétségtelen, hogy találatot kapott a templom, de ezután a golyó visszapattant a falról. Az öregek elbeszélései szerint a plébánia kertjében találták meg azt, és Huber Gyula plébános falaztatta be a 20. század elején. A helytörténész szerint az ágyúgolyó a későbbiekben elbeszélt „barcsi csata” két áldozatára emlékeztet, két szabási nemzetőrre, akik a templom déli fala mellé ültek le falatozni, ekkor sújtotta őket halálra egy ágyúgolyó.
– Az utókor tisztelgése okán is érdemes felidézni a helyi 48-as eseményeket, noha az ötlet egyáltalán nem új keletű. Az egykori barcsi hetilap, a „Drávavölgye” munkatársai már az 1920-as évek elején felkeresték a még élő idős barcsiakat, és emlékeik felől érdeklődtek tőlük. Nem is hiába. A lapban megjelent visszaemlékezéseket többé-kevésbé hitelesnek fogadhatjuk el, hiszen az ekkor még élő idős emberek szülei az 1848-49-es eseményeknek szemtanúi vagy résztvevői lehettek, akik emlékeiket tovább adták gyermekeiknek – számolt be róla Rózsás Márton

Kremzir Mózes orvosként volt hős, sírja ugyan Ladon található, de sokáig Barcson praktizált
Fotó: Rózsás Márton
  • A forradalom napjai 1848. május végén kezdődtek Barcson, volt egy kisebb megmozdulás, földfoglalás, erőszakos cselekmények azonban nem történtek. Ennek folytatásáról, a barcsi volt jobbágyok kaposvári útjáról már a korabeli sajtó is megemlékezett. A Pesti Hírlap kaposvári tudósítója, a csokonyai születésű Xantus János – a későbbi utazó - így írt a lap 1848. június 10-i számában:

Este 100 fáklyák világánál zászlókkal a lelkész vezérlete alatt a barcsiak megjelentek - legnagyobb csendben, legszebb renddel. Mindenki meg volt lepetve a békés érett viseleten. Üdvözölték a megyét és üdvözölték volt követeiket is. Madarásznak emlékül zászlójukat adták át, mint egyetlen kincsüket.

A „barcsi csata” a Dráván ért véget

Rózsás Márton így folytatja beszámolóját. Szeptember 11-én, reggel Jellasics horvát bán seregével átlépte a Drávát, megindítva ezzel a nyílt, fegyveres támadást Magyarország ellen. Egy kisebb seregtest – oldalvéd – Barcsnál kompon kelt át. A katonaságot rövidesen nagyszámú rabló, fosztogató, fegyelmezetlen népség követte, melyek jóval nagyobb károkat okoztak, mint a katonák. 

  • Jellasics seregének eltávolodásával a falu élete viszonylagos nyugalomba jutott. A szabadságharc hadmozdulatai főként az ország északi és keleti területein folytak. 1849 májusában vált újra hadszíntérré a község, amikor a Kaposvárról korábban kiszorított, és a Dráván túlra menekült császári sereg vissza akart térni a túlsó partról, de a darányi nemzetőrök visszavetették őket. A sikertelen akció után, május 21-én a horvátok ágyúzni kezdték a községet, majd két zászlóalj át is kelt a Dráván, elfoglalva Barcsot. 
  • A betört ellenség rabolt, fosztogatott, innét tovább vonulva felégette Tarnócát. A nemzetőrség eközben lassan gyülekezett Szulokban. Május 24-én délelőtt a magyar sereg a Csokonya és Tarnóca közötti erdőben, mezőben és gabonavetésben, Tallián Károly őrnagy és Noszlopy Gáspár vezetésével megtámadta, és délutánig tartó harcban szétverte a császáriakat. Azok Barcsig hátrálva megkíséreltek a Dráván keresztül komppal visszavonulni. A két túlterhelt komp azonban a zűrzavarban felborult és elsüllyedt, ennek következtében sokan vízbe fulladtak. Ez volt az úgynevezett „barcsi csata”, melyről a korabeli Pesti Hírlap cikket is közölt.
A barcsi nemzetőrök – hősök – névsorának részlete
Fotó: Rózsás Márton

– A nemzetőrség névsoraiban 84 barcsi, 18 pálfalusi és 30 szentesi lakos nevét találjuk. A honvédseregben 19 barcsi és 6 szentesi honvéd küzdött, illetve ennyinek a nevét őrizték meg a dokumentumok. Ők többnyire Perczel Mór és Klapka György alatt szolgáltak. Legyünk büszkék arra, hogy barcsi őseink az utolsók között tették le a fegyvert, megcselekedve, amit megkövetelt a haza! – mondta el Rózsás Márton

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu