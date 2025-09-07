Elsüllyedt egy komp, elképesztő, mit műveltek a horvát fosztogatók Barcsnál

Magyarország minden települése a maga módján és eszközeivel emlékezik meg hőseire és megvívott csatáira. A múlt emlékit kutatva Barcson is találunk olyan építményeket, sírokat és nyomokat, melyek nem engedik, hogy ezek a nevek és cselekedetek a feledésbe merüljenek. Rózsás Márton, barcsi helytörténész összefogta és csokorba gyűjtötte ezeket az emlékeket.

A hősök emlékét őrzi a falba fúródott ágyúgolyó Barcson

Fotó: Rózsás Márton

Rózsás Márton szerint, ha Barcson valaki 1848-as emléket keres, aki szinte mindenki a katolikus templomhoz irányítja az érdeklődőt. Az épület déli falába félig befalazott ágyúgolyó többek között a barcsi, a pálfalusi és a szentesi helyőrség katonáinak történetét foglalja magában.

Dél-Somogy hőseinek emlékét őrzi a város

Rózsás Márton barcsi helytörténész beszámolója szerint a befalazott ágyúgolyó nem az eredeti helyén van, bár kétségtelen, hogy találatot kapott a templom, de ezután a golyó visszapattant a falról. Az öregek elbeszélései szerint a plébánia kertjében találták meg azt, és Huber Gyula plébános falaztatta be a 20. század elején. A helytörténész szerint az ágyúgolyó a későbbiekben elbeszélt „barcsi csata” két áldozatára emlékeztet, két szabási nemzetőrre, akik a templom déli fala mellé ültek le falatozni, ekkor sújtotta őket halálra egy ágyúgolyó.

– Az utókor tisztelgése okán is érdemes felidézni a helyi 48-as eseményeket, noha az ötlet egyáltalán nem új keletű. Az egykori barcsi hetilap, a „Drávavölgye” munkatársai már az 1920-as évek elején felkeresték a még élő idős barcsiakat, és emlékeik felől érdeklődtek tőlük. Nem is hiába. A lapban megjelent visszaemlékezéseket többé-kevésbé hitelesnek fogadhatjuk el, hiszen az ekkor még élő idős emberek szülei az 1848-49-es eseményeknek szemtanúi vagy résztvevői lehettek, akik emlékeiket tovább adták gyermekeiknek – számolt be róla Rózsás Márton.

Kremzir Mózes orvosként volt hős, sírja ugyan Ladon található, de sokáig Barcson praktizált

Fotó: Rózsás Márton

A forradalom napjai 1848. május végén kezdődtek Barcson, volt egy kisebb megmozdulás, földfoglalás, erőszakos cselekmények azonban nem történtek. Ennek folytatásáról, a barcsi volt jobbágyok kaposvári útjáról már a korabeli sajtó is megemlékezett. A Pesti Hírlap kaposvári tudósítója, a csokonyai születésű Xantus János – a későbbi utazó - így írt a lap 1848. június 10-i számában:

Este 100 fáklyák világánál zászlókkal a lelkész vezérlete alatt a barcsiak megjelentek - legnagyobb csendben, legszebb renddel. Mindenki meg volt lepetve a békés érett viseleten. Üdvözölték a megyét és üdvözölték volt követeiket is. Madarásznak emlékül zászlójukat adták át, mint egyetlen kincsüket.

A „barcsi csata” a Dráván ért véget

Rózsás Márton így folytatja beszámolóját. Szeptember 11-én, reggel Jellasics horvát bán seregével átlépte a Drávát, megindítva ezzel a nyílt, fegyveres támadást Magyarország ellen. Egy kisebb seregtest – oldalvéd – Barcsnál kompon kelt át. A katonaságot rövidesen nagyszámú rabló, fosztogató, fegyelmezetlen népség követte, melyek jóval nagyobb károkat okoztak, mint a katonák.