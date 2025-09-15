Csak a szépre emlékezik a 95 éves Rácz Pálné

Egy nyolcgyermekes tompai családban látta meg a napvilágot. Szülei, Oláh Mária és Radvánszki Imre, dolgos parasztemberek voltak, akik fiaiktól, lányaiktól is megkövetelték a rendet, a figyelmet és a fegyelmet. Korán kétkezi munkára szoktatták őket, s az alföldi tanyavilágban ugyan egymásra hagyományozódott a ruha, a cipő, de a szegénységben is boldogságukat lelték. Állatokat tartottak, művelték földjüket, édesanyjukkal hetente öt hatalmas kenyeret sütöttek egyszerre a kemencében, melynek padkáján pihent az aprónép. A természetközeliség, az egyszerű mindennapi lét, valamint a szülői példa a gyerekeket is közel vitte Istenhez. Katonák beszállásolását, az 50-es évek padláslesöprését a Radvánszki família is átélte, de megedződtek, s a hit és a találékony szeretet mindenen átsegítette őket a hosszú életben.

A ma is élénk memóriájú asszony vallja: a hosszú élethez a kert és az ima legalább annyira fontos, mint a kenyér meg a szalonna.

– Laci, Béla, Margit, Jani, Marika és Erzsi – sorolja testvéreit az ünnepelt, aki nem felejti el megemlíteni Imrét sem, ki kisgyermekként hunyt el. – A fiúk és Margit már szintén odaát vannak, de gyerekeikkel, unokáikkal nem szakadt meg a

kapcsolat, mert Mária nap környékén minden évben összegyűl a népes család. Évtizedekkel ezelőtt még egy-egy testvér vagy unoka portáján rendeztük meg a találkozót, de néhány esztendeje már vendéglőben idézzük a múltat, mert különben elszáradnának a gyökereink.

Mint megtudtam, a legidősebb és a legfiatalabb Radvánszki lány között 15 év a korkülönbség, így Teri szinte „anyja” lehetne Erzsinek, de ez csak erősíti a köteléket. A három testvér naponta vált szót telefonon, hogy arra biztassa a másikat: élni szép, élni jó, és a sebek, a sérelmek helyett a pozitív történésekre fókuszáljanak. Meg az imára, ami – szerencsére –, soha nem kopott ki belőlük.

A hét gyerek közül hat mesés úton került Somogyba. László ugyanis 1949 októberétől Kaposváron katonáskodott, és testvérei sorra jöttek látogatóba, hogy kiderítsék, hol szolgál angyalbőrbe bújt testvérük. Édesapjuk, az egykori, bárómajori orvosi parádéskocsis is kíváncsi volt a városra, amit már akkoriban szépnek talált; csakúgy, mint a gyerekei. Hozta a feleségét is. A „kakukktojás” Béla volt, akit a politika forgószele fiatalon Amerikába repített, így az „Újvilágnak” is megmutathatta: remek méhész, kiváló „anyanevelő”. Magyar lányt vett el Kanadában, kislánya is ott született, de egy idő után visszatért szülőföldjére. A méhészkedés örök szerelem maradt, és szinte valamennyi testvér családjában fontos bevételi forrást jelentett. Néhány leszármazott ma sem szakadt el a méhektől s a „folyékony aranytól”.