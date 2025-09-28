Enni vagy nem enni: valóban nélkülözhető a hús az egészséges táplálkozásból? A divatos a vegánság és ami mögötte van

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal tájékoztatása szerint a hazai húsfogyasztás biztonságosan szabályozott rendszerben zajlik – ezért kizárólag biztonságos magyar hús kerülhet a fogyasztókhoz. A vásárlók véleménye is egyértelmű: kutatások szerint a magyar fogyasztók elsősorban a hazai eredetű húsokat részesítik előnyben, mert úgy érzik, hogy ezek ízletesebbek, jobb minőségűek és biztonságosabbak.

A minőségi húsfogyasztás fontos Forrás: bringmymeat.hu

Nem mindegy, honnan származik a hús, amit veszünk

Nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy a húsfélék közötti különbségek igenis számítanak. A WHO Nemzetközi Rákkutató Ügynöksége a feldolgozott hústermékeket magasabb kockázatú kategóriába sorolta, mint a friss vörös húsokat. Ugyanakkor ezek a statisztikák sem jelentenek okot aggodalomra a kiegyensúlyozott étrendben: egy újabb elemzés szerint a húsfogyasztás visszafogása csak elenyésző mértékben csökkentené a rákkockázatot, hiszen a bizonyítékok gyengék, a kockázat kicsi. A lényeg tehát a mértékletesség: a hús napi fogyasztása egészséges étrend mellett is kiváló fehérjeforrás maradhat.

Ma egyre több szó esik a laboratóriumban előállított műhúsokról és a húsfogyasztás elleni divatos kampányokról is. Érdemes azonban tudni, hogy a legújabb kutatások nem mindig igazolják ezek fenntarthatóságát. Egy friss tanulmány szerint például a laboratóriumi körülmények között előállított hús karbonlábnyoma akár nagyobb is lehet a hagyományoséknál, ráadásul előállítása rendkívül energiaigényes, így egyáltalán nem biztos, hogy környezetvédelmi szempontból előnyösebb megoldás.

Hollósy Tibor, a KOMETA 99 Zrt. ügyvezető-helyettese és beszerzési igazgatója érdeklődésünkre elmondta, hogy számukra rendkívül fontos, hogy a fogyasztók asztalára mindig finom, egészséges és elérhető húsok kerüljenek. Az elérhetőséget két szempontból értelmezik: egyrészt fizikai, vagyis hogy a termék mindenki számára hozzáférhető legyen, másrészt pedig ár–érték arányban, tehát megfizethető módon. Hollósy Tibor hangsúlyozta, hogy a vörös hús bizonyítottan fontos szerepet játszik az emberek táplálkozásában, hiszen biológiailag teljes értékű fehérjét, valamint olyan létfontosságú anyagokat tartalmaz, mint a vas és a B12-vitamin, amelyek a szervezet mindennapi működéséhez elengedhetetlenek. Elmondása szerint nem szükséges minden nap húst fogyasztani, de fontos, hogy a kiegyensúlyozott étrend része legyen. Meg kell találni az egészséges egyensúlyt a növényi eredetű élelmiszerek – friss zöldségek és gyümölcsök – valamint a hús fogyasztása között. Éppen ezért a mediterrán étrendet tartják követendő példának.