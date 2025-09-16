2 órája
Huszárok és hagyományőrzők lepték el Kaposvár főterét
A huszár nem csupán egy katonai egység, hanem a magyar történelem és identitás egyik ikonikus alakja is. Eredetét évszázadokon átívelő fejlődés jellemzi, melynek során a 18. századra egy kifejezetten magyar sajátosságokra épülő könnyűlovassággá vált. A világ ekkor ismerte meg igazán a huszárt – nemcsak mint harcos típust, hanem mint a magyar katonai szellem megtestesítőjét.
1988 októberének végén különleges esemény helyszíne lett Magyarország, ugyanis ekkor rendezték meg hazánkban az első nemzetközi huszártalálkozót. A Magyar Huszár és Katonai Hagyományörző Szövetség 1989-ben azzal a nemes céllal alakult meg, hogy ezt az egyedülálló magyar hagyományt – a huszárságot és a lovas kultúrát – ne hagyja feledésbe merülni. Azóta 32 év telt el, tele hagyományőrző munkával, bemutatókkal, megemlékezésekkel és közösségépítéssel. Ezeknek a fáradhatatlan évtizedeknek a megkoronázása, hogy „A magyar huszár” immár hivatalosan is hungarikumként él tovább.
2002-ben nagyszabású nemzetközi huszár- és katonai hagyományőrző találkozónak adott otthont Kaposvár. A rendezvény célja az volt, hogy bemutatkozási lehetőséget biztosítson a hazai és külföldi hagyományőrző huszáregyesületek számára – köztük olyan ismert alakulatok is jelen voltak, mint például a Fehérvári Huszárok Egyesülete.
Huszárfelvonulás Kaposváron
A találkozó egyik leglátványosabb eleme a felvonulás volt, amely a Szivárvány Kultúrpalota irányából indult, a Kossuth téren keresztül a Zárda utcáig. Itt a résztvevők díszegyenruhában, karddal tisztelegve vonultak fel az elnökség, illetve a város vezetése, többek között a polgármester előtt. A Kossuth-szobor előtt elhaladva minden alakulat külön bemutatkozott a közönségnek, majd ezt követően látványos csatajelenetekkel idézték meg a történelmi hadviselés hagyományait.
A rendezvény szellemiségét máig ápolja a Somogyi Huszárok Hagyományőrző Egyesülete, legutóbb a Meistro Lovastanyán láthattuk őket, ahol a huszárok teljes díszfelszerelésben vonultak fel.
– Mi vagyunk a Somogyi Huszárok Hagyományőrző Ferdinánd Lovashuszárok, és igyekszünk minden rendezvényen jelen lenni – mondta Máj Péter, az egyesület társelnöke. – Elég mozgalmas életet élünk, hiszen idén ünnepeljük fennállásunk 25. évfordulóját. Az ünnepséget december 28-án tartjuk Igalban. Októberben ismét visszatérünk a városba a hagyományos szüreti mulatságra, ahol lóháton és gyalogosan is felvonulunk. Huszárdalokat, karikásokat éneklünk, emellett a KÁN kiállítás megnyitóján is részt veszünk. Sok eseményen látunk el díszőrségi szolgálatot is – tette hozzá.