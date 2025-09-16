szeptember 16., kedd

Edit névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Retro

28 perce

Huszárok és hagyományőrzők lepték el Kaposvár főterét

Címkék#Kaposvár#Meistro Lovastanya#Somogyi Huszárok Hagyományőrző Egyesülete#esemény#történelem

A huszár nem csupán egy katonai egység, hanem a magyar történelem és identitás egyik ikonikus alakja is. Eredetét évszázadokon átívelő fejlődés jellemzi, melynek során a 18. századra egy kifejezetten magyar sajátosságokra épülő könnyűlovassággá vált. A világ ekkor ismerte meg igazán a huszárt – nemcsak mint harcos típust, hanem mint a magyar katonai szellem megtestesítőjét.

Bodor Nikolett
Huszárok és hagyományőrzők lepték el Kaposvár főterét

1988 októberének végén különleges esemény helyszíne lett Magyarország, ugyanis ekkor rendezték meg hazánkban az első nemzetközi huszártalálkozót. A Magyar Huszár és Katonai Hagyományörző Szövetség 1989-ben azzal a nemes céllal alakult meg, hogy ezt az egyedülálló magyar hagyományt – a huszárságot és a lovas kultúrát – ne hagyja feledésbe merülni. Azóta 32 év telt el, tele hagyományőrző munkával, bemutatókkal, megemlékezésekkel és közösségépítéssel. Ezeknek a fáradhatatlan évtizedeknek a megkoronázása, hogy „A magyar huszár” immár hivatalosan is hungarikumként él tovább.

A magyar huszárok felvonulása Kaposváron 2002-ben
A magyar huszárok felvonulása Kaposváron 2002-ben
Fotó: Somogyi Hírlap Archív

2002-ben nagyszabású nemzetközi huszár- és katonai hagyományőrző találkozónak adott otthont Kaposvár. A rendezvény célja az volt, hogy bemutatkozási lehetőséget biztosítson a hazai és külföldi hagyományőrző huszáregyesületek számára – köztük olyan ismert alakulatok is jelen voltak, mint például a Fehérvári Huszárok Egyesülete. 

Vitéz Varga Károly, a legidősebb aktív huszár
Vitéz Varga Károly, a legidősebb aktív huszár
Fotó: Somogyi Hírlap Archív

Huszárfelvonulás Kaposváron

A találkozó egyik leglátványosabb eleme a felvonulás volt, amely a Szivárvány Kultúrpalota irányából indult, a Kossuth téren keresztül a Zárda utcáig. Itt a résztvevők díszegyenruhában, karddal tisztelegve vonultak fel az elnökség, illetve a város vezetése, többek között a polgármester előtt. A Kossuth-szobor előtt elhaladva minden alakulat külön bemutatkozott a közönségnek, majd ezt követően látványos csatajelenetekkel idézték meg a történelmi hadviselés hagyományait.

Huszárok Kaposváron
Fotó: Somogyi Hírlap Archív

A rendezvény szellemiségét máig ápolja a Somogyi Huszárok Hagyományőrző Egyesülete, legutóbb a Meistro Lovastanyán láthattuk őket, ahol a huszárok teljes  díszfelszerelésben vonultak fel.

– Mi vagyunk a Somogyi Huszárok Hagyományőrző Ferdinánd Lovashuszárok, és igyekszünk minden rendezvényen jelen lenni – mondta Máj Péter, az egyesület társelnöke. – Elég mozgalmas életet élünk, hiszen idén ünnepeljük fennállásunk 25. évfordulóját. Az ünnepséget december 28-án tartjuk Igalban. Októberben ismét visszatérünk a városba a hagyományos szüreti mulatságra, ahol lóháton és gyalogosan is felvonulunk. Huszárdalokat, karikásokat éneklünk, emellett a KÁN kiállítás megnyitóján is részt veszünk. Sok eseményen látunk el díszőrségi szolgálatot is – tette hozzá.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu