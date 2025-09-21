szeptember 21., vasárnap

Csata Dél-Somogyban

8 órája

Vérre menő harc folyt a hétvégén a Dráva-parton

Címkék#Találkozó#Barcs#Dráva#Hadijáték#Huszárok összecsapás#Katonai Hagyományőrzők Egyesülete

Régi idők lovas hagyományai elevenedtek fel a Dráva barcsi szakaszán. Huszárok összecsapása és lovasbemutató várta a hagyományőrző nap résztvevőit.

Dombi Regina
Huszárok összecsapása a Dráva parton

Forrás: Hadik Huszárok Katonai Hagyományőrzők Egyesülete facebook oldala

Huszárok foglalták el szombat délután a Dráva partot, a folyó barcsi szakaszán ”vérre menő harc folyt”. Több egyesület is képviseltette magát az eseményen, lovasbemutató és kardforgatás is szerepelt a műsorszámok között. A huszárok összecsapása sok látogatót vonzott a Dráva barcsi partszakaszára, a nap végén a Regélő Táltos Dobcsapat műsora zárta az eseményt. 

huszárok összecsapása
Huszárok összecsapása jelent meg a Dráva barcsi szakaszán
Forrás: Hadik Huszárok Katonai Hagyományőrzők Egyesülete facebook oldala

Huszárok összecsapása jelent meg a Dráva parton

Hagyományőrző Találkozót és Hadijátékot tartottak Barcson szombaton a drávai szabad strandon. A délelőtti programok között több megemlékezés is szerepelt. A Béke utcai temetőnél a Nöthig József nemzetőr, a Vasvári Pál utcai temetőnél Koskán József hadnagy, az izraelita temetőben pedig Grünbaum Zakariás orvos hadnagy síremlékénél tisztelegtek a résztvevők. 

A tábori huszárabrakot, valamint csapatmegbeszélést követően  a lovasok menete vezette be a délutánt. Ezt a csapatok dísszemléje követte, valamint Barcs város polgármestere, Anderné Röszler Erika köszöntötte a megjelent vendégeket és a program főszereplőit.

A lovas dáma bemutatón a hölgyek is megmutathatták rátermetségüket.
Forrás: Hadik Huszárok Katonai Hagyományőrzők Egyesülete facebook oldala

A csapatbemutatókon elsőként a somogyi csikósok köteléke, majd dámalovas bemutató következett: elsőként a Somogyi Csikósok tartottak bemutatót ostoraikkal és mutatták be, hogy milyen trükkökre is képesek lovaikkal. Őket a Csillagtanya Lovas Egyesület lovas karusszelje követte, bizonyítva a hölgyek rátermettségét is. 

A bemutatók között szerepelt több humoros jelenet is.  A csikósok bemutatták, annak idején, hogy ”tanították rendre a férjek a asszonyaikat”, illetve megelevenedtek a lovak és olykor-olykor ittas lovasaik vicces történetei is.

A Hadik Huszárok bemutatták a huszárok hétköznapjainak legszebb elemét is, ami a vívás tanulását jelentette.  A csapatok és a nézők által várt tetőpont a csatajelenetben csúcsosodott ki, s a rendezvény fénypontja a Boróka Táncegyüttes népi vigalmat és verbunkot bemutató tánca volt.

Kétség kívül a csatajelenet volt a leginkább várt pillanata az eseménynek
Forrás: Hadik Huszárok Katonai Hagyományőrzők Egyesülete facebook oldala

A Hadik huszárai mellett horvát hagyományőrzők is részt vettek a programon, ezzel is felejthetetlenné téve az eseményt a résztvevők számára. A rendezvényt a Regélő Táltos Dobcsapat műsora zárta. 

 

 

