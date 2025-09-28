Idegbaj helyett jobb most elkerülni az M7-est, lezárták éjjel az autópályát

– Az M7-es autópályát, tegnap éjjel lezárták a Budapest felé vezető oldalon az 57-es jelű Székesfehérvár-kelet/Agárd és a 42-es jelű Pákozd/Kápolnásnyék csomópontok között – közölte vasárnap az Útinform. Az autópálya felett átívelő, velencei gyalogos-, és kerékpáros híd elemeinek beemelése idejére a pálya forgalmát, vasárnap délig a 7-es főútra terelik.

Pest vármegyében, a 12111-es jelű bekötő úton, az 1-es km-nél lévő Letkés-Ipolyszalka határhídon dilatációs szerkezetet javítanak. A munkák ideje alatt a hidat lezárták, emiatt a gépjárművel történő határátlépés nem lehetséges, de a gyalogos közlekedés korlátozottan biztosítva lesz.

Arról is beszámoltak, hogy átadták a forgalomnak az M80-as autóút új szakaszát, amely így összeköttetésbe került az osztrák S7-es gyorsforgalmi úttal. Ezentúl tehát Vas vármegyéből, Körmendtől az osztrák A2-es autópályáig végig gyorsforgalmi úton lehet haladni.

