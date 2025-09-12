szeptember 12., péntek

Messze még a borongós ősz. Nyáriasabbra fordul az időjárásunk szeptember közepén.

Nyáriasabbra fordul az időjárásunk szeptember közepén

Fotó: Laufer László

Az eső végérvényesen a múlté, a záporok abbamaradnak, mert csütörtöktől már szárazabb, stabilabb levegő érkezik fölénk. Csökken a csapadékhajlam, és nyáriasan naposabbra fordul az időjárás. 

Az időjárás kellemesen alakul
Az időjárás kellemesen alakul

A következő három nap időjárása Somogyban

Pénteken napos, száraz idő várható. A változó irányú szél megélénkül. A hajnali órákra 14-17 fok közé hűl a levegő, néhol köd is képződhet. A nappali hőmérsékletek 25-27 fok között alakulnak.

Szombaton eleinte folytatódik a napos idő, majd a délutáni, esti óráktól fokozatosan megnövekszik a felhőzet. A délkeleti szél megélénkül. A hajnali órákra 14-17 fok közé hűl a levegő. A nappali hőmérsékletek 26-28 fok között alakulnak. Este egy hidegfront közelíti meg térségünket. 

Vasárnap átmenetileg ismét előfordulhat kisebb eső, zápor és néhány fokkal mérséklődik a nappali felmelegedés. A jövő hét első napjaiban már újra a felmelegedésé lesz a főszerep időjárásunkban. 

 

