Csak huszonhat szavazat döntött, újraválasztott Csurgó

A hétvégi csurgói időközi választás szoros eredménnyel zárult a polgármester személyét illetően. Az urnákhoz járuló választásra jogosultak 50, 67 százaléka ismét Ilia Csaba mellett tette le voksát, így ő szerezte meg a szavazatok többségét.

Az időközi választáson is Ilia Csaba nyert. Fotó: MW

Az újraválasztott polgármester kérdésünkre elmondta: bár fárasztó időszakon van túl, sikerült tisztességes és pozitív kampányt folytatniuk képviselőtársaival és az egyesület tagjaival. Mint fogalmazott, az eredmény nem érte váratlanul, hiszen egy évvel korábban a csurgóiak többsége változást szeretett volna.

Úgy látom, még így is, hogy szoros lett az eredmény, hogy a a csurgóiak kitartanak mellettem és az egyesületünk tagjai mellett,

–mondta Ilia Csaba. Ugyanis a voksolás eredményeként az őt jelölő Csurgó Város Fejlődéséért Egyesület jelöltjei közül öten szereztek mandátumot a testületben, amellyel többségbe kerültek.

A polgármester reményét fejezte ki, hogy a választás után mindenki számára világossá válik: a csurgóiak mit szeretnének. – Demokráciában élünk, ezt el kell fogadni, és bízom abban, hogy békésebb időszak következik, amire nagy szüksége van a városnak és a térségnek, fogalmazott Ilia Csaba.

A város pénzügyi állapotáról szólva kiemelte: amikor átvette a vezetést, több mint 600 millió forintos hiány volt, amelyhez további 150 millió forint adósság társult. Ebből eddig 200 milliót sikerült rendezni. Elmondta: a legfontosabb cél a további eladósodás megakadályozása. – Eddig kezelni tudtuk a helyzetet, és azon vagyunk, hogy ez a jövőben is így legyen, fogalmazott.

A voksolók 49,33 százaléka adta le a szavazatát Kozmáné Radák Edina független polgármester-jelöltre.

Nagyon kis különbség volt a kettőnkre leadott szavazatok között, de természetesen elfogadom a választók döntését. Ezzel együtt rendkívül nagy eredménynek érzem, hogy a tavalyi voksoláshoz képest nem nagy fölénnyel nyert Ilia Csaba. Ez egy mutató számára is, hogy alázattal végezze a munkáját. Én ezúton is gratulálok neki. Az egyik szemem sír, a másik nevet, hiszen maradok az ügyvédi pályámon, amit nagyon szeretek,

–mondta Kozmáné Radák Edina.