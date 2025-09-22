szeptember 22., hétfő

Móric névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Voks

2 órája

Csak huszonhat szavazat döntött, újraválasztott Csurgó

Címkék#mandátum#voks#Ilia Csaba#Kozmáné Radák Edina#polgármester

Időközi választáson járulhattak az urnákhoz a csurgóiak vasárnap. A választásra jogosultak többsége a tavaly júniusban megválasztott Ilia Csaba neve mellé tette az ikszet, az őt jelölő egyesület szerzett többséget az újraválasztott testületben.

Koszorus Rita

A hétvégi csurgói időközi választás szoros eredménnyel zárult a polgármester személyét illetően. Az urnákhoz járuló választásra jogosultak 50, 67 százaléka ismét Ilia Csaba mellett tette le voksát, így ő szerezte meg a szavazatok többségét. 

Időközi választás
Az időközi választáson is Ilia Csaba nyert. Fotó: MW

Az újraválasztott polgármester kérdésünkre elmondta: bár fárasztó időszakon van túl, sikerült tisztességes és pozitív kampányt folytatniuk képviselőtársaival és az egyesület tagjaival. Mint fogalmazott, az eredmény nem érte váratlanul, hiszen egy évvel korábban a csurgóiak többsége változást szeretett volna.  

Úgy látom, még így is, hogy szoros lett az eredmény, hogy a a csurgóiak kitartanak mellettem és az egyesületünk tagjai mellett,

 –mondta Ilia Csaba. Ugyanis a voksolás eredményeként az őt jelölő Csurgó Város Fejlődéséért Egyesület jelöltjei közül öten szereztek mandátumot a testületben, amellyel többségbe kerültek. 

A polgármester reményét fejezte ki, hogy a választás után mindenki számára világossá válik: a csurgóiak mit szeretnének. – Demokráciában élünk, ezt el kell fogadni, és bízom abban, hogy békésebb időszak következik, amire nagy szüksége van a városnak és a térségnek, fogalmazott Ilia Csaba. 

A város pénzügyi állapotáról szólva kiemelte: amikor átvette a vezetést, több mint 600 millió forintos hiány volt, amelyhez további 150 millió forint adósság társult. Ebből eddig 200 milliót sikerült rendezni. Elmondta: a legfontosabb cél a további eladósodás megakadályozása. – Eddig kezelni tudtuk a helyzetet, és azon vagyunk, hogy ez a jövőben is így legyen, fogalmazott.

A voksolók 49,33 százaléka adta le a szavazatát Kozmáné Radák Edina független polgármester-jelöltre.   

Nagyon kis különbség volt a kettőnkre leadott szavazatok között, de természetesen elfogadom a választók döntését. Ezzel együtt rendkívül nagy eredménynek érzem, hogy a tavalyi voksoláshoz képest nem nagy fölénnyel nyert Ilia Csaba. Ez egy mutató számára is, hogy alázattal végezze a munkáját. Én ezúton is gratulálok neki. Az egyik szemem sír, a másik nevet, hiszen maradok az ügyvédi pályámon, amit nagyon szeretek, 

–mondta Kozmáné Radák Edina.  

A képviselő-testület összetétele is átalakult a vasárnapi voksolás után. Ulrich Róbert István, Kálmán Krisztina és Bedő Tamás, valamint Tóth Ferenc szerzett mandátumot a Csurgó Város Felemelkedéséért Egyesület színeiben. Mellettük Szecsődi Istvánné és Vassné Huszics Bernadett a Fidesz-KDNP színeiben ülhet be a csurgói testületbe. 

Az időközi választáson a választásra jogosultak 48,91 százaléka járult az urnákhoz, a választók 51,09 százaléka azonban távol maradt a szavazástól.

Ismét időközi választás lesz

Legközelebb Zselickisfaludon tartanak időközi választást, ott október 19-én választanak. Zselickisfaludon négy polgármesterjelölt gyűjti az ajánlásokat, közülük eddig csak Bogdán József független jelöltet vették nyilvántartásba. Feloszlott a képviselő-testület Somogyacsán is, az öt fős testületből hárman szavaztak az önfeloszlatás mellett, ketten, köztük Muraközi Imre polgármester ellenezte a kezdeményezést.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu