2 órája
Csak huszonhat szavazat döntött, újraválasztott Csurgó
Időközi választáson járulhattak az urnákhoz a csurgóiak vasárnap. A választásra jogosultak többsége a tavaly júniusban megválasztott Ilia Csaba neve mellé tette az ikszet, az őt jelölő egyesület szerzett többséget az újraválasztott testületben.
A hétvégi csurgói időközi választás szoros eredménnyel zárult a polgármester személyét illetően. Az urnákhoz járuló választásra jogosultak 50, 67 százaléka ismét Ilia Csaba mellett tette le voksát, így ő szerezte meg a szavazatok többségét.
Az újraválasztott polgármester kérdésünkre elmondta: bár fárasztó időszakon van túl, sikerült tisztességes és pozitív kampányt folytatniuk képviselőtársaival és az egyesület tagjaival. Mint fogalmazott, az eredmény nem érte váratlanul, hiszen egy évvel korábban a csurgóiak többsége változást szeretett volna.
Úgy látom, még így is, hogy szoros lett az eredmény, hogy a a csurgóiak kitartanak mellettem és az egyesületünk tagjai mellett,
–mondta Ilia Csaba. Ugyanis a voksolás eredményeként az őt jelölő Csurgó Város Fejlődéséért Egyesület jelöltjei közül öten szereztek mandátumot a testületben, amellyel többségbe kerültek.
A polgármester reményét fejezte ki, hogy a választás után mindenki számára világossá válik: a csurgóiak mit szeretnének. – Demokráciában élünk, ezt el kell fogadni, és bízom abban, hogy békésebb időszak következik, amire nagy szüksége van a városnak és a térségnek, fogalmazott Ilia Csaba.
A város pénzügyi állapotáról szólva kiemelte: amikor átvette a vezetést, több mint 600 millió forintos hiány volt, amelyhez további 150 millió forint adósság társult. Ebből eddig 200 milliót sikerült rendezni. Elmondta: a legfontosabb cél a további eladósodás megakadályozása. – Eddig kezelni tudtuk a helyzetet, és azon vagyunk, hogy ez a jövőben is így legyen, fogalmazott.
A voksolók 49,33 százaléka adta le a szavazatát Kozmáné Radák Edina független polgármester-jelöltre.
Nagyon kis különbség volt a kettőnkre leadott szavazatok között, de természetesen elfogadom a választók döntését. Ezzel együtt rendkívül nagy eredménynek érzem, hogy a tavalyi voksoláshoz képest nem nagy fölénnyel nyert Ilia Csaba. Ez egy mutató számára is, hogy alázattal végezze a munkáját. Én ezúton is gratulálok neki. Az egyik szemem sír, a másik nevet, hiszen maradok az ügyvédi pályámon, amit nagyon szeretek,
–mondta Kozmáné Radák Edina.
A képviselő-testület összetétele is átalakult a vasárnapi voksolás után. Ulrich Róbert István, Kálmán Krisztina és Bedő Tamás, valamint Tóth Ferenc szerzett mandátumot a Csurgó Város Felemelkedéséért Egyesület színeiben. Mellettük Szecsődi Istvánné és Vassné Huszics Bernadett a Fidesz-KDNP színeiben ülhet be a csurgói testületbe.
Az időközi választáson a választásra jogosultak 48,91 százaléka járult az urnákhoz, a választók 51,09 százaléka azonban távol maradt a szavazástól.
Ismét időközi választás lesz
Legközelebb Zselickisfaludon tartanak időközi választást, ott október 19-én választanak. Zselickisfaludon négy polgármesterjelölt gyűjti az ajánlásokat, közülük eddig csak Bogdán József független jelöltet vették nyilvántartásba. Feloszlott a képviselő-testület Somogyacsán is, az öt fős testületből hárman szavaztak az önfeloszlatás mellett, ketten, köztük Muraközi Imre polgármester ellenezte a kezdeményezést.