Új polgármester, új képviselők: a karádi voksolás belökte az időközi választások szezonját

Időközi választásokban gazdag az ősz Somogyban. Új polgármesterre és önkormányzati képviselőkre szavaztak az időközi választáson Karádon, vasárnap. Kolip Tibor megválasztott polgármester békés és megosztottságtól mentes időszakot ígért a választóknak.

Koszorus Rita
Fotó: Szabone Zsedrovits Eniko

A helyiek egy polgármestert és hat egyéni listás képviselőt választhattak az időközi választáson, miután tavasszal feloszlatta magát a képviselő-testület. A polgármesteri tisztségért ketten indultak: Kolip Tibor és az eddig településvezető, Schádl Szilárd. A szavazatok összeszámlálása után 69 vokssal többet kapott Kolip Tibor, megnyerte a választást. Új polgármestere van a községnek.

valasztas_LUS_0184 időközi választás
Ez az időközi választások ősze. 
Fotóillusztráció: Kallus György

A megválasztott polgármester kérdésünkre elmondta: örül neki, hogy a vele hasonló nézeteket valló képviselő-jelöltekkel együtt igazgathatja tovább Karádot. – A település eldöntötte, hogy a régi irányt folytatja, vagy egy újat választ. Ehhez mérten megkaptuk a felhatalmazást, hogy egy új irány felé induljunk el, mondta Kolip Tibor, Karád megválasztott polgármestere. Vele együtt hat képviselő is mandátumot szerzett a vasárnapi szavazáson, akik Both József Zoltán, Mondok József, Sóstai Csaba, Szőke Szabolcs, Krutek István, valamint Krekáné Leidli Mária független jelöltek voltak. 

– Célunk: a megosztottság megszüntetése és a település rendbetétele, folytatta a megválasztott polgármester. A megosztottságot a testület a falut előbbre vivő munkájával és közösségi programok szervezésével igyekszik majd csökkenteni, de Kolip Tibor szerint az is fontos, hogy mindenki félretegye a múltbéli sérelmeit és elfogadja a többség akaratát. 

Az önkormányzatnál jelenleg több álláshely is betöltetlen, ami mielőbb megoldandó probléma, hogy zökkenőmentes a hivatal működése. Kolip Tibor hozzátette: a Somogytúrral közös hivatal működését át kell tekinteni, ahogy a karádi önkormányzat számait is látnia kell ahhoz, hogy pontos képet kapjon az előtte álló legégetőbb feladatokról. Amint megtörténik az átadás-átvétel erre fekteti majd a hangsúlyt Karád új polgármestere. 

Lesznek még időközi választások év végéig Somogyban

Nem a karádi az egyetlen időközi választás a vármegyében ebben az esztendőben. Legközelebb szeptember 21-én, Csurgó választ új polgármestert és képviselő-testületet miután júniusban feloszlatta magát a testület. Tizenhatan pályáznak a hat képviselői székre és két polgármester-jelölt verseng a szavazók voksaiért. Jelöltként szerepel Ilia Csaba, a  Csurgó Város Fejlődéséért Egyesület korábbi polgármestere, valamint Kozmáné Radák Edina független jelölt. 

Október 19-én Zselickisfaludon is új testületet és polgármestert választanak, miután ott is feloszlatta magát a képviselő-testület. Zselickisfaludon hat polgármesterjelölt gyűjti az ajánlásokat, közülük eddig csak Bogdán József független jelöltet vették nyilvántartásba. Feloszlott a képviselő-testület Somogyacsán is, az öt fős testületből hárman szavaztak az önfeloszlatás mellett, ketten, köztük Muraközi Imre polgármester ellenezték a kezdeményezést. Az időközi választást a napokban írták ki, amelyet november 19-én tartanak. 

 

 

