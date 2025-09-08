Új polgármester, új képviselők: a karádi voksolás belökte az időközi választások szezonját

A helyiek egy polgármestert és hat egyéni listás képviselőt választhattak az időközi választáson, miután tavasszal feloszlatta magát a képviselő-testület. A polgármesteri tisztségért ketten indultak: Kolip Tibor és az eddig településvezető, Schádl Szilárd. A szavazatok összeszámlálása után 69 vokssal többet kapott Kolip Tibor, megnyerte a választást. Új polgármestere van a községnek.

Ez az időközi választások ősze.

Fotóillusztráció: Kallus György

A megválasztott polgármester kérdésünkre elmondta: örül neki, hogy a vele hasonló nézeteket valló képviselő-jelöltekkel együtt igazgathatja tovább Karádot. – A település eldöntötte, hogy a régi irányt folytatja, vagy egy újat választ. Ehhez mérten megkaptuk a felhatalmazást, hogy egy új irány felé induljunk el, mondta Kolip Tibor, Karád megválasztott polgármestere. Vele együtt hat képviselő is mandátumot szerzett a vasárnapi szavazáson, akik Both József Zoltán, Mondok József, Sóstai Csaba, Szőke Szabolcs, Krutek István, valamint Krekáné Leidli Mária független jelöltek voltak.

– Célunk: a megosztottság megszüntetése és a település rendbetétele, folytatta a megválasztott polgármester. A megosztottságot a testület a falut előbbre vivő munkájával és közösségi programok szervezésével igyekszik majd csökkenteni, de Kolip Tibor szerint az is fontos, hogy mindenki félretegye a múltbéli sérelmeit és elfogadja a többség akaratát.

Az önkormányzatnál jelenleg több álláshely is betöltetlen, ami mielőbb megoldandó probléma, hogy zökkenőmentes a hivatal működése. Kolip Tibor hozzátette: a Somogytúrral közös hivatal működését át kell tekinteni, ahogy a karádi önkormányzat számait is látnia kell ahhoz, hogy pontos képet kapjon az előtte álló legégetőbb feladatokról. Amint megtörténik az átadás-átvétel erre fekteti majd a hangsúlyt Karád új polgármestere.

Lesznek még időközi választások év végéig Somogyban

Nem a karádi az egyetlen időközi választás a vármegyében ebben az esztendőben. Legközelebb szeptember 21-én, Csurgó választ új polgármestert és képviselő-testületet miután júniusban feloszlatta magát a testület. Tizenhatan pályáznak a hat képviselői székre és két polgármester-jelölt verseng a szavazók voksaiért. Jelöltként szerepel Ilia Csaba, a Csurgó Város Fejlődéséért Egyesület korábbi polgármestere, valamint Kozmáné Radák Edina független jelölt.