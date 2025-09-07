Időközi választás: leváltották a polgármestert Karádon

A helyiek egy polgármestert és hat egyéni listás képviselőt választhatnak, miután tavasszal feloszlatta magát a képviselő-testület. A polgármesteri tisztségért ketten indulnak: Kolip Tibor és az eddig településvezető, Schádl Szilárd. Rajtuk kívül tizenhét független egyéni listás jelölt szerepelt a szavazólapon.

Időközi választást tartottak Karádon

Fotóillusztráció: MW

A településen két szavazókörben adhatták le voksaikat a választásra jogosultak, az időközi választás rendkívüli esemény nélkül zajlott. A szavazatok ötven százalékának összeszámlálása után már látszott, hogy a független jelölt Kolip Tibor vezet Schádl Szilárd korábban regnáló polgármesterrel szemben. Ez csak kis mértékben változott, a választásra jogosultak 54,61 százaléka adta le rá voksát. Végül a választók közül 409-en Kolip Tiborra szavaztak, akivel szemben a korábbi polgármester, Schádl Szilárd 340 szavazattal alulmaradt.