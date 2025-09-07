szeptember 7., vasárnap

Regina névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Döntöttek

48 perce

Időközi választás: leváltották a polgármestert Karádon

Címkék#esemény#testület#tisztség

A szavazók több mint fele Kolip Tibor független jelöltre adta le vokság a karádi időközi választáson.

Koszorus Rita

A helyiek egy polgármestert és hat egyéni listás képviselőt választhatnak, miután tavasszal feloszlatta magát a képviselő-testület. A polgármesteri tisztségért ketten indulnak: Kolip Tibor és az eddig településvezető, Schádl Szilárd. Rajtuk kívül tizenhét független egyéni listás jelölt szerepelt a szavazólapon.

választás Karádon
Időközi választást tartottak Karádon
Fotóillusztráció: MW

A településen két szavazókörben adhatták le voksaikat a választásra jogosultak, az időközi választás rendkívüli esemény nélkül zajlott. A szavazatok ötven százalékának összeszámlálása után már látszott, hogy a független jelölt Kolip Tibor vezet Schádl Szilárd korábban regnáló polgármesterrel szemben. Ez csak kis mértékben változott, a választásra jogosultak 54,61 százaléka adta le rá voksát. Végül a választók közül 409-en Kolip Tiborra szavaztak, akivel szemben a korábbi polgármester, Schádl Szilárd 340 szavazattal alulmaradt. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu