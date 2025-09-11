Egy kaposvári régész a legjobb kócsagőrök között – Ricza Réka az országos fináléra készül

Ricza Réka két éve, a Facebookon talált rá az Ifjú Kócsagőrök csoportjára, ahol a nemzeti parkok kutatásokról, állásokról és programokról osztanak meg híreket. – Láttam, hogy éppen toboroznak, és úgy gondoltam, teszek egy próbát – mesélte. Az online jelentkezés és a telefonos elbeszélgetés után végül a Balaton-felvidéki Nemzeti Parkhoz került, ahol Szász Bence természetvédelmi őrkerület-vezető mellett dolgozott. Bejárták a Nagybereket, a Fehérvízi-lápot, a Látrányi-pusztát és a Kis-Balatont is, részt vettek vízimadár-monitoringban és a bivalyrezervátum ellenőrzésében. – Az volt a cél, hogy ne az adminisztrációs oldalát lássuk, hanem az izgalmas terepi munkát is. Bence sokféle tudást adott át, és igyekezett minél több helyre elvinni. Rengeteg madár mentésében részt vettünk, volt, hogy napi 10-15 hívás is érkezett sérült madarakról – mondta a kaposvári Ricza Réka.

Az Ifjú Kócsagőr program területi győztese Ricza Réka régész

Forrás: Ricza Réka

Gyerekcsoport-vezetés, erdőfelismerés, vadászok

A területi döntőben először a gyakorlatát kellett bemutatnia, majd rövid videót készíteni az ott szerzett élményekből. Egy tesztlap kitöltése után terepi feladatok következtek:

gyerekcsoport-vezetés,

egy szabálytalanul horgászó turista igazoltatása,

növényfelismerés,

gyepek ökológiai értékelése,

valamint egy kijelölt erdő állapotának felmérése.

Tíz perc alatt meg kellett határozni a fák korát tíz év pontossággal, a fő fafajt, az inváziós és irtandó, valamint a megőrzendő fajokat. A legösszetettebb feladat a vadászigazoltatás volt: egy külföldi, engedély nélküli vadásztatást végző magyar vadász szerepelt a szituációban, aki fokozottan védett madarakat lőtt le ólomsöréttel. – A fegyver, a vadászok és a köztem lévő igazoltatási háromszögben megkértem, hogy a fegyverét kitárazott állapotban ürítse ki, és fel kellett ismerni, melyik a fokozottan védett faj – magyarázta.

Terepi feladatok az Ifjú Kócsagőr versenyen

Forrás: Ricza Réka

Elismerték a teljesítményét az Ifjú Kócsagőr versenyen

A teljesítményét a zsűri és az igazgató is elismerte. – Az oklevelet úgy adta át, hogy „én sajnos haragszom magára, mert a régészetet választotta. Pedig ilyen fellépéssel nagyon jó őr lenne” – idézte fel nevetve. Erre csak annyit mondtam: ha ilyen kócsagőr vagyok, akkor képzeljék el, milyen régész lehetek! – tette hozzá.