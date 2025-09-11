4 órája
Egy kaposvári régész a legjobb kócsagőrök között – Ricza Réka az országos fináléra készül
Egy fiatal kaposvári régész nyerte a Balaton-felvidéki Nemzeti Park megmérettetését. A természetvédelem népszerűsítését szolgáló Ifjú Kócsagőr Program területi döntőjében szerzett győzelmével Ricza Réka képviseli az igazgatóságot szeptember 17–19. között, az Aggteleki Nemzeti Parkban rendezett országos döntőn. A feladatok között erdőfelismerés, terepi gyakorlat és eljárási szituáció is szerepelt.
Forrás: Balaton-felvidéki Nemzeti Park
Ricza Réka két éve, a Facebookon talált rá az Ifjú Kócsagőrök csoportjára, ahol a nemzeti parkok kutatásokról, állásokról és programokról osztanak meg híreket. – Láttam, hogy éppen toboroznak, és úgy gondoltam, teszek egy próbát – mesélte. Az online jelentkezés és a telefonos elbeszélgetés után végül a Balaton-felvidéki Nemzeti Parkhoz került, ahol Szász Bence természetvédelmi őrkerület-vezető mellett dolgozott. Bejárták a Nagybereket, a Fehérvízi-lápot, a Látrányi-pusztát és a Kis-Balatont is, részt vettek vízimadár-monitoringban és a bivalyrezervátum ellenőrzésében. – Az volt a cél, hogy ne az adminisztrációs oldalát lássuk, hanem az izgalmas terepi munkát is. Bence sokféle tudást adott át, és igyekezett minél több helyre elvinni. Rengeteg madár mentésében részt vettünk, volt, hogy napi 10-15 hívás is érkezett sérült madarakról – mondta a kaposvári Ricza Réka.
Gyerekcsoport-vezetés, erdőfelismerés, vadászok
A területi döntőben először a gyakorlatát kellett bemutatnia, majd rövid videót készíteni az ott szerzett élményekből. Egy tesztlap kitöltése után terepi feladatok következtek:
- gyerekcsoport-vezetés,
- egy szabálytalanul horgászó turista igazoltatása,
- növényfelismerés,
- gyepek ökológiai értékelése,
- valamint egy kijelölt erdő állapotának felmérése.
Tíz perc alatt meg kellett határozni a fák korát tíz év pontossággal, a fő fafajt, az inváziós és irtandó, valamint a megőrzendő fajokat. A legösszetettebb feladat a vadászigazoltatás volt: egy külföldi, engedély nélküli vadásztatást végző magyar vadász szerepelt a szituációban, aki fokozottan védett madarakat lőtt le ólomsöréttel. – A fegyver, a vadászok és a köztem lévő igazoltatási háromszögben megkértem, hogy a fegyverét kitárazott állapotban ürítse ki, és fel kellett ismerni, melyik a fokozottan védett faj – magyarázta.
Elismerték a teljesítményét az Ifjú Kócsagőr versenyen
A teljesítményét a zsűri és az igazgató is elismerte. – Az oklevelet úgy adta át, hogy „én sajnos haragszom magára, mert a régészetet választotta. Pedig ilyen fellépéssel nagyon jó őr lenne” – idézte fel nevetve. Erre csak annyit mondtam: ha ilyen kócsagőr vagyok, akkor képzeljék el, milyen régész lehetek! – tette hozzá.
A madarak védelmét édesanyjától tanulta
Réka az ELTE BTK régészet mesterszakán végzett. – Alapvetően maradnék a szakmámban, régészként a népvándorlás korával foglalkozom, és az avarkor a szerelmem. De ahogy a tatám a vadászterületén mindig kitisztította a forrást, és ahogy anyukám összeszedi a szemetet vagy kérdés nélkül hazavisz egy sérült madarat, úgy bennem is megmaradt ez a szemlélet. Tavaly a Boris ciklon idején, amikor a Balaton déli partján tömegével hullottak a fecskék, én az ágy szélén etettem őket. Kevés ember tud lágyeleséget készíteni és megtömni a fecskéket, de én otthon ezt láttam, ez számomra természetes. Nem tudom, hogy fenyegetésnek, vagy dicséretnek szánták, de azt mondták, a nemzeti parktól úgysem szabadulok – néha elővesznek majd a fiókból valamilyen feladatra – vallotta a fiatal szakember.
Réka valami pluszt visz a versenybe
Az országos döntőre szeptember közepén készül. – Őszinte leszek, tartok tőle, mert több természetvédelmi mérnök hallgató és végzett biológus lesz az ellenfelem. Biztosan ők az esélyesebbek, de ott van a „Valami plusz” kategória, ahol bármit lehet hozni: dalt, verset, bemutatót. Én régészként készülök valamivel, amit még senki nem csinált. De ez még titok – mondta mosolyogva.
A tét sem kicsi: a nyertes Matula- és Tutajos-díjat kap, valamint egy ötnapos tanulmányutat egy lengyel nemzeti parkba, teljes ellátással.