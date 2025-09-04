szeptember 4., csütörtök

Az Hónap Parkolója-díj nyertese

1 órája

Így parkoltok Ti! Motorral a Lidl családi parkolójába – majd jönnek a gyerekek is

Így parkoltok Ti című rovatunk ezúttal sem marad üres, egy motorosról kaptunk leleplező fényképet. A kétkerekű vezetője Kaposváron, családos parkolóban állt meg egy röpke bevásárlásra. Jogilag nincs tiltva, az illendőség viszont mást kívánna.

Munkatársunktól

Olvasónk fotóján jól látszik: Kaposvár belvárosában, egy Lidl áruház családos parkolóhelyén egy motor áll. A helyet eredetileg kisgyermekkel érkező vásárlóknak alakították ki, hogy közelebb tudjanak parkolni az üzlet bejáratához.

A motor, szépen leparkolva a családos parkolóhelyen.
Forrás: olvasói fotó

A Lidl korábban azt közölte, hogy nem ellenőrzi az áruházak parkolóiban kialakított családos helyek használatát, és eddig ilyen jellegű panasz sem érkezett hozzájuk. 

Hangsúlyozták ugyanakkor, hogy az illendőség megkívánná: aki nem gyermekkel közlekedik, az ne vegye igénybe a családok számára fenntartott parkolóhelyet.

 A vállalat arra is rámutatott, hogy mivel a KRESZ nem ismeri a „családos” vagy „kisgyermekes” parkoló fogalmát, jogilag nem lehet másokat eltiltani ezek igénybevételétől.

Lehet, hogy a motoros családtagként tekint a gépére – csak sajnos így azoknak, akiknek igazán szüksége lenne rá, nem marad hely.

 

