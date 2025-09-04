Így parkoltok Ti! Motorral a Lidl családi parkolójába – majd jönnek a gyerekek is

Olvasónk fotóján jól látszik: Kaposvár belvárosában, egy Lidl áruház családos parkolóhelyén egy motor áll. A helyet eredetileg kisgyermekkel érkező vásárlóknak alakították ki, hogy közelebb tudjanak parkolni az üzlet bejáratához.

A motor, szépen leparkolva a családos parkolóhelyen.

Forrás: olvasói fotó

A Lidl korábban azt közölte, hogy nem ellenőrzi az áruházak parkolóiban kialakított családos helyek használatát, és eddig ilyen jellegű panasz sem érkezett hozzájuk.

Hangsúlyozták ugyanakkor, hogy az illendőség megkívánná: aki nem gyermekkel közlekedik, az ne vegye igénybe a családok számára fenntartott parkolóhelyet.

A vállalat arra is rámutatott, hogy mivel a KRESZ nem ismeri a „családos” vagy „kisgyermekes” parkoló fogalmát, jogilag nem lehet másokat eltiltani ezek igénybevételétől.

Lehet, hogy a motoros családtagként tekint a gépére – csak sajnos így azoknak, akiknek igazán szüksége lenne rá, nem marad hely.