Retro

1 órája

Rekord forgalommal zárta az utolsó napot a legendás kocsma

Kaposvár utolsó klasszikus kocsmája, a Lapos, több mint fél évszázadnyi működés után zárta be kapuit 2008-ban. A zárás napján járt az ikonikus egységben fotósunk, akinek archívumából kerültek elő a kordokumentumnak is beillő fotók.

Koszorus Rita
Rekord forgalommal zárta az utolsó napot a legendás kocsma

A Lapos – hivatalosan Kaposi borozó – 1952-ben nyílt meg, és hamar a kaposvári mindennapok része lett, a város ikonikus egysége volt. Nem pub, nem trendi bár, hanem egyszerű, szocreál kocsma volt, ahol munka előtt és után egyaránt megfordultak az emberek. Vasutasok, piacozók, katonatisztek és melósok ültek egy asztalhoz, korsó sör vagy fröccs mellett.

lapos az ikonikus egység
Utolsó nap a város ikonikus egységében. Fotó: Lang Róbert

Ikonikus egység volt, de végleg eltűnt a Föld színéről

Az alumíniumpult mögött mérték a bort és a rövidet, a cementlapok pedig még a hajdani Szigetvári gyárból származtak. Nem sok minden változott az évtizedek alatt – és talán épp ez volt a vonzereje.

a város ikonikus egysége
Vendégek a Laposban. 
Fotó: Lang Róbert

– Ez volt az utolsó igazi, bölénybivaly kocsma a városban – mondta egy nyugdíjas törzsvendég a bezárás napján a Somogyi Hírlap újságírójának. 

– Megszakadt bele a szívem, nyilatkozta egy másik állandó vendég. 

lapos kocsma
A város utolsó bölénybivalya. 
Fotó: Lang Róbert

Házi Zsolt, a Lapos utolsó üzemeltetője másfél évtizeden át tartotta életben a helyet. A piac átépítése azonban pecsétet tett a sorsára. – Lebontásra volt ítélve az épület, ez volt az oka, hogy bezártunk. Tizenöt éve és négy hónapja volt az enyém a hely, bármilyen ósdi is, nagyon megkedveltem. Megszakadt bele a szívem, mondta.

Törzsvendégek szomorkodnak a zárás napján.
Fotó: Lang Róbert

Zsoltnak akkoriban több egysége is működött: a torony büfé saját tulajdonként, a toponári Muskátli söröző bérleményként. Napjainkban is ezek maradtak meg. – Mindig vannak nehézségek, de az ember igyekszik talpon maradni, fogalmazott.

Törzsvendégek és történetek

A Lapos nem csak egy kocsma volt, törzsvendégei közösséget alkottak, akik a piacról betérve vagy a munkából hazafelé álltak meg egy italra.

– Megvolt a törzsközönség: piacra járók, vasutasok, melósok. Állandó társaság állandó helyen. Ezért is szerettük a Lapost: soha semmi nem változott, idézte fel Házi Zsolt.

Utolsó nap a Laposban. 
 Fotó: Lang Róbert

A zárónapon nyolc rekesz sör, harminc liter bor és húsz liter tömény fogyott el, a vendégek pedig tudták: most kell utoljára felemelni a poharat a hely emlékére.

Kaposvár utolsó klasszikus kocsmája, a Lapos – retró

Fotók: Lang Róbert

A Lapos eltűnt, az épület helyén ma már semmi sem emlékeztet a kocsmára. De azoknak, akik ott ültek a cementlapos padlón, akiknek a falak között születtek barátságok, szerelmek és legendás ivászatok, a hely örökre megmarad.

Egy korszak zárult le Kaposváron – a Laposé.

 

