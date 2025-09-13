2 órája
Így keress egy vagyont TikTok sztárként!
A gyors pénzkereset sokáig illúziónak tűnt, de a közösségi média megjelenésével ez a kép gyökeresen megváltozott. A tartalomgyártás és az influenszerré válás ma már kézzelfogható lehetőség, különösen a TikTok térhódításának köszönhetően, ahol akár egyetlen videó is több tízezer emberhez juthat el. A kaposvári Sutyor Gábor példája is mutatja, hogy a kedvtelésből készített rövid klipek idővel komoly bevételi forrássá válhatnak, ha tudatosan építjük jelenlétünket.
Fotó: Szakony Attila
Az általános tévhit, mi szerint gyorsan sok pénzt nem lehet keresni állítás kezd megdőlni. Egy új pénzkereseti lehetőség lapul mindenki zsebében, de csak a bátrabbak szeretnek vele élni. Nem más mint a tartalomgyártás, különböző social média platformokra, avagy influenszerré válás. A TikTok népszerű alkalmazás térhódításával új szavak jelentek meg a köznyelvben, ilyen például a tiktoker kifejezés is. Az értelme annyit tesz, hogy kifejezetten ezen platformra gyárt tartalmat, és már rendelkezik egy stabilabb és nagyobb követőbázissal.
– Régóta szerettem volna valamit csinálni és amikor elindultak az első YouTube csatornák, már akkor terveztem hogy elkezdek tartalomgyártással foglalkozni, csak a technikai korlátozások miatt nem kezdtem, de napjainkban a TikTok elérhetővé tette az egyszerű tartalomgyártás feltételeit – mondta Sutyor Gábor, feltörekvő kaposvári TikTok tartalomgyártó.
– Sokan nem is sejtik mennyi új lehetőség nyílik előttük, amikor csak úgy kedvtelésből, idejük kitöltésére kezdenek bele vágni a közösségi média tartalomgyártásba, ám amikor elérnek egy nagyobb, stabilabb követőbázist, akkor hirtelen egy nagyon értékes eszköz lesz a tulajdonukba. A nagyobb követőbázisnak körülbelül 100 ezer fős fiókokat értünk. Természetesen az értéke függ attól is, hogy a követőbázisnak milyen az életkor és nem szerinti összetétele, ugyanis ezekkel a tulajdonságokkal tudjuk majd magunkat pozicionálni a piacon. Nem egy egyszerű út vezet idáig, tudatosan kell terveznünk a tartalmainkat. Van azonban egy olyan lehetőség is amellyel sok pénzt tudunk keresni, gyorsan. Ez pedig amikor élő közvetítéseket tartanak a tartalomkészítők, és egy ilyen alkalomkor különböző ajándékokat tudunk küldeni az influenszereknek. Sokan akik élőznek vagy ilyen "vs." közvetítéseket készítenek, és versenyeznek hogy ki tud több pénzt összegyűjteni egy adott időre, vagy adás alatt, hát ott a pénz gyorsan és könnyen jön, de ahogy szokott is lenne, hamar el is megy, és nagy valószínűséggel nem tudnak maradandót, vagy hosszútávút alkotni – mondta Sutyor Gábor.
Gábor egyszerűen csak szereti megnevettetni a nézőit, és derűt lopni a napjainkba, de számos nagy terve van a jövőre nézve, árulta el megkeresésünkre. Ha hosszú távon gondolkodunk a tartalomgyártással kapcsolatban, és tudatosan, saját magunkat fejlesztve építjük online jelenlétünket, akkor meg van rá az esély, hogy az eltelt évek alatt odáig is eljussunk, hogy egy saját vállalkozás keretein belül, akár havonta milliós nyereséget tudjunk realizálni.
Mi az az influenszer kifejezés?
Az influenszer kifejezés olyan személyeket jelöl, akik elsősorban a közösségi médiában váltak ismertté. Ők digitális tartalomgyártóként nemcsak szórakoztatják vagy tájékoztatják követőiket, hanem jelentős hatást is gyakorolhatnak rájuk – legyen szó vélemények formálásáról, trendek alakításáról vagy éppen vásárlási döntéseik befolyásolásáról.
Az influenszereknek bizony erős befolyásoló készségük van, lényegében ez teszi nekik értékké a követő bázisukat. Ebben rejlik erejük, hogy népszerűsíteni tudnak bizonyos nézeteket, termékeket. A legjobb, hogy számos szakember is jelen van influenszerként ezeken a platformokon, és így talán rengeteg edukatív és hiteles tartalmat is van lehetőségünk fogyasztani.
- Gábor eddigi legjobban kedvelt videója, amelynek a feltörekvő népszerűségét köszönheti: