Így keress egy vagyont TikTok sztárként!

Az általános tévhit, mi szerint gyorsan sok pénzt nem lehet keresni állítás kezd megdőlni. Egy új pénzkereseti lehetőség lapul mindenki zsebében, de csak a bátrabbak szeretnek vele élni. Nem más mint a tartalomgyártás, különböző social média platformokra, avagy influenszerré válás. A TikTok népszerű alkalmazás térhódításával új szavak jelentek meg a köznyelvben, ilyen például a tiktoker kifejezés is. Az értelme annyit tesz, hogy kifejezetten ezen platformra gyárt tartalmat, és már rendelkezik egy stabilabb és nagyobb követőbázissal.

Az influenszerek kedvelt platformja a TikTok

– Régóta szerettem volna valamit csinálni és amikor elindultak az első YouTube csatornák, már akkor terveztem hogy elkezdek tartalomgyártással foglalkozni, csak a technikai korlátozások miatt nem kezdtem, de napjainkban a TikTok elérhetővé tette az egyszerű tartalomgyártás feltételeit – mondta Sutyor Gábor, feltörekvő kaposvári TikTok tartalomgyártó.

– Sokan nem is sejtik mennyi új lehetőség nyílik előttük, amikor csak úgy kedvtelésből, idejük kitöltésére kezdenek bele vágni a közösségi média tartalomgyártásba, ám amikor elérnek egy nagyobb, stabilabb követőbázist, akkor hirtelen egy nagyon értékes eszköz lesz a tulajdonukba. A nagyobb követőbázisnak körülbelül 100 ezer fős fiókokat értünk. Természetesen az értéke függ attól is, hogy a követőbázisnak milyen az életkor és nem szerinti összetétele, ugyanis ezekkel a tulajdonságokkal tudjuk majd magunkat pozicionálni a piacon. Nem egy egyszerű út vezet idáig, tudatosan kell terveznünk a tartalmainkat. Van azonban egy olyan lehetőség is amellyel sok pénzt tudunk keresni, gyorsan. Ez pedig amikor élő közvetítéseket tartanak a tartalomkészítők, és egy ilyen alkalomkor különböző ajándékokat tudunk küldeni az influenszereknek. Sokan akik élőznek vagy ilyen "vs." közvetítéseket készítenek, és versenyeznek hogy ki tud több pénzt összegyűjteni egy adott időre, vagy adás alatt, hát ott a pénz gyorsan és könnyen jön, de ahogy szokott is lenne, hamar el is megy, és nagy valószínűséggel nem tudnak maradandót, vagy hosszútávút alkotni – mondta Sutyor Gábor.