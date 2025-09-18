szeptember 18., csütörtök

Nyolcadszor adták át Somogyban a díjat

49 perce

Egykor a NATO titkos hálózatait üzemeltette Az év informatika tanára

Címkék#fődíj#Horváth Ottó#Év Informatikatanára#Év informatika tanára Somogyban

Horváth Ottó, a Kaposvári Szakképzési Centrum (KSZC) Eötvös Loránd Műszaki Technikum és Kollégium pedagógusa lett idén az Év Informatikatanára Somogyban. A jutalmat a többi díjazottal közösen a SKIK Informatikai Napon vette át.

Egykor a NATO titkos hálózatait üzemeltette Az év informatika tanára

Idén is átadták az Év Informatika Tanára Somogyban díjat, amelyet minden évben azok a pedagógusok kapnak meg, akik kiemelkedően sokat tesznek a diákok digitális kompetenciáinak fejlesztéséért, és újító szellemben segítik az informatikai tudás elterjedését. A 2025-ös díjátadó ünnepségre a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara által szervezett Informatikai Nap záró programpontjaként került sor a Dorottya hotelban, ahol tanárok és szakmai szervezetek képviselői is részt vettek.

az év informatika tanára, horváth ottó
Az Év Informatika Tanára Somogyban, Horváth Ottó. Fotó: Láng Róbert

Az idei díjazott, Horváth Ottó, aki évek óta meghatározó alakja az informatika oktatásnak. – Büszkeséggel tölt el, és számomra egy remek visszaigazolás, hogy nem csinálok valamit rosszul, hogy másodszorra sikerült elnyernem a díjat. A sikerem titka talán az, hogy megpróbálok változatos módszerekkel dolgozni, hogy ne váljon a munka monotonná. Próbálok mindig a legújabb és leginnovatívabb technológiákkal dolgozni, amelyekkel szélesebb körben igyekszem felkelteni a tanulók figyelmét. Szeretném megismertetni velük, hogy az informatika nem csak egy szakma, hanem szakmák sokaságából tevődik össze – mondta Horváth Ottó, az év informatika tanára.

Idén 12 pedagógus közül, 10 pedagógus és iskola munkáját ismerték el. Az első helyezett bruttó 300.000 forintos pénzjutalomban részesült, miközben iskolája számára is értékes informatikai eszközöket nyert. 

–Az elismerést idén 8. alkalommal adtuk át azzal a céllal, hogy legyen egy díj, amikor az informatika tanárok munkáját honoráljuk – mondta Jóföldi Endre, a Precognox Kft. ügyvezetője.

A díjátadón hangsúlyozták, hogy az informatika ma már nem csupán egy tantárgy a sok közül, hanem kulcskompetencia, amely meghatározza a diákok jövőjét a munkaerőpiacon és a mindennapi életben is. A pedagógusok szerepe ezért felértékelődik: nekik kell megmutatni, hogyan lehet felelősen, kreatívan és hasznosan használni a digitális világ eszközeit.

A 2025 Év Informatika Tanára díj átadása így nemcsak egy kitüntetés, hanem üzenet is: a digitális jövő formálásában a tanárok kulcsszerepet játszanak.

Korábban 2023-ban elnyerte a díjat az egykor titkos NATO informatikai hálózatot üzemeltető tanár

A fődíjat Horváth Ottó, a kaposvári gépipari iskola pedagógusa érdemelte ki 2023-ban, aki akkor még csak második éve tanított az iskolában. Lapunknak elmondta, korábban két egyetemen, a Közszolgálatin és a Metropolitanon oktatott. Előtte pedig a Híradó és Informatikai Rendszerfőközpontnál volt rendszerszervező-tervező tiszt, ahol a NATO titkos hálózatok üzemeltetése volt a feladata.

Az Év informatikatanára díjátadója a Dorottyában

Fotók: Lang Róbert

 

