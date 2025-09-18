Egykor a NATO titkos hálózatait üzemeltette Az év informatika tanára

Idén is átadták az Év Informatika Tanára Somogyban díjat, amelyet minden évben azok a pedagógusok kapnak meg, akik kiemelkedően sokat tesznek a diákok digitális kompetenciáinak fejlesztéséért, és újító szellemben segítik az informatikai tudás elterjedését. A 2025-ös díjátadó ünnepségre a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara által szervezett Informatikai Nap záró programpontjaként került sor a Dorottya hotelban, ahol tanárok és szakmai szervezetek képviselői is részt vettek.

Az Év Informatika Tanára Somogyban, Horváth Ottó. Fotó: Láng Róbert

Az idei díjazott, Horváth Ottó, aki évek óta meghatározó alakja az informatika oktatásnak. – Büszkeséggel tölt el, és számomra egy remek visszaigazolás, hogy nem csinálok valamit rosszul, hogy másodszorra sikerült elnyernem a díjat. A sikerem titka talán az, hogy megpróbálok változatos módszerekkel dolgozni, hogy ne váljon a munka monotonná. Próbálok mindig a legújabb és leginnovatívabb technológiákkal dolgozni, amelyekkel szélesebb körben igyekszem felkelteni a tanulók figyelmét. Szeretném megismertetni velük, hogy az informatika nem csak egy szakma, hanem szakmák sokaságából tevődik össze – mondta Horváth Ottó, az év informatika tanára.

Idén 12 pedagógus közül, 10 pedagógus és iskola munkáját ismerték el. Az első helyezett bruttó 300.000 forintos pénzjutalomban részesült, miközben iskolája számára is értékes informatikai eszközöket nyert.

–Az elismerést idén 8. alkalommal adtuk át azzal a céllal, hogy legyen egy díj, amikor az informatika tanárok munkáját honoráljuk – mondta Jóföldi Endre, a Precognox Kft. ügyvezetője.

A díjátadón hangsúlyozták, hogy az informatika ma már nem csupán egy tantárgy a sok közül, hanem kulcskompetencia, amely meghatározza a diákok jövőjét a munkaerőpiacon és a mindennapi életben is. A pedagógusok szerepe ezért felértékelődik: nekik kell megmutatni, hogyan lehet felelősen, kreatívan és hasznosan használni a digitális világ eszközeit.

A 2025 Év Informatika Tanára díj átadása így nemcsak egy kitüntetés, hanem üzenet is: a digitális jövő formálásában a tanárok kulcsszerepet játszanak.