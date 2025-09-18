A biztonság ma már nagyon nem játék, főleg a digitális térben

A jövő előrehaladtával, a digitalizáció térnyerésével mindenkinek új kihívásokkal kell szembe néznie. Minden felhasználónak tisztában kell lennie a biztonságos internetezés valamint a biztonságos működés szabályaival. Korunk fő kérdése, amely szinte minden vállalkozást és területet érint a digitális átállás, és a teljesen elektronikus ügyvitel és ügyintézés. Legyen szó oktatásról, gyártásról, termelésről, az élet minden szegmensében megtalálhatók az informatikai vívmányok.

Informatikai napot tarottak a SKIK-ben

Fotó: Lang Róbert

Az első informatikai nap Kaposváron

A Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara rendszeresen szervez különböző oktatásokat, workshopokat, s a kamarán belül működik az Informatikai Szakmai Klub, mely most a növekvő helyi igények miatt egész napos rendezvény keretében tájékoztatta az érdeklődőket.

– Azt látom, hogy nagyon Budapest központú minden ilyen jellegű rendezvény, ám mivel a Dél-Dunántúlon is küzdünk a különböző IT-kihívásokkal és igyekszünk lépést tartani az innovációval, fontos, hogy a helyi vállalkozásoknak is lehetőséget biztosítsunk bemutatkozni. Nem csak Somogyból, hanem Baranya és Tolna vármegyéből is érkeztek vendégek – mondta Pintér János, a SKIK Informatikai Szakmai klub elnöke, az informatikai nap szervezője.

– Néhány éve meghirdettük Kaposváron az újraiparosítási programot, amelynek nem csak az volt acélja, hogy Kaposvár gazdasági fejlődését előremozdítsuk, hanem hogy teremtsük meg a jövő munkahelyeit és lehetőségeit ebben a városban, s ez nem lehetséges informatika és digitalizáció nélkül – mondta Borhi Zsombor, Kaposvár alpolgármestere.

– Nagyon érdekes témák kerültek elő a konferencián, főként a NIS2-vel (az unió hálózat- és információs rendszerek biztonságáról szóló irányelve - a szerk.) kapcsolatos dolgok érdekelnek csakúgy mint a munkáltatómat. Ez egy elég friss téma, most mindenki várja a szabályozások hatását. A kiberbiztonság alapvetően olyan téma, amelyről mindig érdemes tájékozódni – mondta Makai István résztvevő, web-programozó.

SKIK Informatikai nap 2025

Fotó: Lang Róbert

Száz fölött a résztvevők száma

– Szász fő fölötti a visszaigazolások száma, óriási dolog, hogy egy vállalkozó egy napot erre szán az idejéből. Rendkívül fontos hogy beszéljünk a kiberbiztonságról annál is inkább, mert eddig elvoltunk azzal, hogy az adatainkat a különböző platformok kezelik, ám mostanra már úgy érezzük, hogy a biztonság kérdése komolyabb kihívás lett, mint az adatoknak az egyszerű kezelése. Ennek kapcsán van miben fejlődniük a vállalkozásoknak, hiszen manapság már az adózástól a működésig bezárólag mindent elektronikus úton intézünk, így ez gyakorlatilag létkérdés – mondta Gyulás Árpád, a SKIK elnöke.