Elindult az Otthon Start - mutatjuk, hogy ne vegyél meg egy putrit

Elindult az Otthon Start otthonteremtési program, idén szeptembertől. Egy ingatlan vásárlása nem egy hirtelen döntés, alapos átgondolást és tervezést igényel, mint pénzügyileg, mint pedig műszakilag. A köznyelvben egyszerűen megfogalmazva, nem egy kiló kenyér vásárlásáról döntünk. Jelenleg Somogyban, valamint Kaposvár környékén az ingatlan piac egy stagnáló állapotban van, az emberek sokkal megfontoltabban és kiváróbban keresik új otthonaikat.

Társasházi ingatlanok - Fotó: Cseh Gábor

Az ingatlan árak, minden tekintetben, legyen ez egy egyszerű garázs vagy családi ház, lakás, magasak jelenleg. A magas ingatlan árak mellett az Otthon Start programnak érződik a hatása, ugyanakkor az ingatlan vásárlásoknál érezhető hogy a nagy bumm lement, és úgy érződik, hogy az emberek jelenleg kivárnak. A piac most stagnál érezhetően, de mindig is hullámzónak lehet jellemezni a piacot, mostanra már évente fordul át az ingatlan piac intenzitása. - mondta Török Anna, Kaposvári ingatlan értékesítő

Ezeket a típusú ingatlanokat keresik Somogyban

A kereslet inkább a kisebb ingatlanokra fókuszál. Egyszintes, lépcső mentes maximum 110 négyzetméter alapterületű ingatlanokat keresik, amelyekből a legkevesebb van jelenleg eladó a piacon. - mondta Anna

Döntő többségében jelenlegi keresett ingatlanok, a kétezres évek után épült ingatlanokra fókuszál. Nagyon nagy szempont a könnyű takaríthatóság, a lépcsőmentesség, valamint a kedvező energetikai tulajdonságok. Sokan már egyedüli generációban gondolkodnak, és inkább kerülik a több generációs ingatlanokat. Amikor leendő otthonunk után kutatunk, akkor van néhány szempont, amelyet érdemes szem előtt tartanunk.

Lakás vagy önálló ház

Minden ingatlan típus esetében értelem szerűen más szempontokra kell figyelnünk. Mindenkinek a saját igénye, és elképzelése, meg persze a megengedett kerete mutatja meg, hogy milyen típusú ingatlan vásárlása mellett dönt. Egy lakás esetében kevesebb "buktató" tényező van.

Érdemes lakások esetében figyelnünk a falazat anyagára, hogy az ingatlan szigetelve van vagy sem, a nyílászárók típusára, illetve ha panel épületről van szó, akkor részt vett-e panel programba. Önálló házak esetében, már több falazat típus közül választhatunk. Itt feltétlenül érdemes figyelnünk a vályog típusú falazatokra, és repedésekre, azoknak mértékére. - mondta Anna