szeptember 10., szerda

HunorNikolett névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Praktikák

4 órája

Elindult az Otthon Start - mutatjuk, hogy ne vegyél meg egy putrit

Címkék#Kaposvár#Somogyban#ház

Elindult az Otthon Start otthonteremtési program, amely sokak számára új lehetőségeket nyit meg az ingatlanpiacon. Az Otthon Start segítségével könnyebben valósíthatjuk meg álmaink otthonát, de fontos tudni, mire érdemes figyelni ingatlan vásárlás előtt. A somogyi piacon jelenleg stagnálás tapasztalható, de a tudatos döntés így is kulcsfontosságú.

Elindult az Otthon Start - mutatjuk, hogy ne vegyél meg egy putrit

Oda kell figyelni, ha ingatlanközvetítőhöz fordulnánk.

Fotó: Fotóillusztráció: Csapó Balázs

Elindult az Otthon Start otthonteremtési program, idén szeptembertől. Egy ingatlan vásárlása nem egy hirtelen döntés, alapos átgondolást és tervezést igényel, mint pénzügyileg, mint pedig műszakilag. A köznyelvben egyszerűen megfogalmazva, nem egy kiló kenyér vásárlásáról döntünk. Jelenleg Somogyban, valamint Kaposvár környékén az ingatlan piac egy stagnáló állapotban van, az emberek sokkal megfontoltabban és kiváróbban keresik új otthonaikat.

07-IngatlanSzhely-CSG_0618
Társasházi ingatlanok - Fotó: Cseh Gábor

Az ingatlan árak, minden tekintetben, legyen ez egy egyszerű garázs vagy családi ház, lakás, magasak jelenleg. A magas ingatlan árak mellett az Otthon Start programnak érződik a hatása, ugyanakkor az ingatlan vásárlásoknál érezhető hogy a nagy bumm lement, és úgy érződik, hogy az emberek jelenleg kivárnak. A piac most stagnál érezhetően, de mindig is hullámzónak lehet jellemezni a piacot, mostanra már évente fordul át az ingatlan piac intenzitása. - mondta Török Anna, Kaposvári ingatlan értékesítő

Ezeket a típusú ingatlanokat keresik Somogyban

A kereslet inkább a kisebb ingatlanokra fókuszál. Egyszintes, lépcső mentes maximum 110 négyzetméter alapterületű ingatlanokat keresik, amelyekből a legkevesebb van jelenleg eladó a piacon. - mondta Anna 

Döntő többségében jelenlegi keresett ingatlanok, a kétezres évek után épült ingatlanokra fókuszál. Nagyon nagy szempont a könnyű takaríthatóság, a lépcsőmentesség, valamint a kedvező energetikai tulajdonságok. Sokan már egyedüli generációban gondolkodnak, és inkább kerülik a több generációs ingatlanokat. Amikor leendő otthonunk után kutatunk, akkor van néhány szempont, amelyet érdemes szem előtt tartanunk. 

Lakás vagy önálló ház

Minden ingatlan típus esetében értelem szerűen más szempontokra kell figyelnünk. Mindenkinek a saját igénye, és elképzelése, meg persze a megengedett kerete mutatja meg, hogy milyen típusú ingatlan vásárlása mellett dönt. Egy lakás esetében kevesebb "buktató" tényező van.

Érdemes lakások esetében figyelnünk a falazat anyagára, hogy az ingatlan szigetelve van vagy sem, a nyílászárók típusára, illetve ha panel épületről van szó, akkor részt vett-e panel programba. Önálló házak esetében, már több falazat típus közül választhatunk. Itt feltétlenül érdemes figyelnünk a vályog típusú falazatokra, és repedésekre, azoknak mértékére. - mondta Anna

Házak esetében érdemes a szigetelés elhelyezkedéséről is érdeklődni, ugyan is gyakori eset hogy a belülről szigetelt házak esetében esetleg egy beázást, vagy valamilyen más sérülést szeretnének elrejteni. Óvakodó jelek ha például egy alsó szintű helyiségben, vagy akár egy tetőtéri helyiségben friss új, festés, vakolás, glettelés található. Elképzelhető, hogy az ingatlan beázik, így erről feltétlenül érdemes meggyőződnünk, esetleg roncsolás mentesen megvizsgálnunk.

20220402_blaha_9598_MK_MP
Ingatlan beázásról közeli fotó. - Fotó: Máté Krisztián

Ha ezeket a főbb alap kérdéseket körbejárjuk, és a számunkra megfelelő infrastrukturális tulajdonsággal rendelkezik a kinézett ingatlan, akkor is érdemes további szakértőket, esetleg építészt vagy statikust is bevonnunk a vásárlásnál, főleg ha azt radikálisan átszeretnénk alakítani, építeni a saját igényeinkre.

Mire figyeljünk ingatlanvásárlás előtt:

  • Ellenőrizzük a falazat és szigetelés állapotát
  • Kérdezzünk rá az energetikai tanúsítványra
  • Nézzük meg az ingatlant több napszakban
  • Vonjunk be szakértőt, ha átalakítást tervezünk

 

Érdemes többször meglátogatni a kiszemelt ingatlant

Érdemes többször, meglátogatnunk a kiszemelt ingatlant, különböző napszakokban. A napszakok változatossága megmutatja nekünk, az ingatlan nappali fényviszonyait, a szobák terek érzetét. Ha egy ingatlant mindig csak esti időpontban látogatunk meg, akkor nem kapunk teljes képet az ingatlan tájolásából adódó tulajdonságairól. Noha az ingatlan tájolásából számos információra következtethetünk, de érdemes saját tapasztalataink szerint is meggyőződnünk, egy ilyen befektetés előtt. 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu