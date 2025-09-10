4 órája
Elindult az Otthon Start - mutatjuk, hogy ne vegyél meg egy putrit
Elindult az Otthon Start otthonteremtési program, amely sokak számára új lehetőségeket nyit meg az ingatlanpiacon. Az Otthon Start segítségével könnyebben valósíthatjuk meg álmaink otthonát, de fontos tudni, mire érdemes figyelni ingatlan vásárlás előtt. A somogyi piacon jelenleg stagnálás tapasztalható, de a tudatos döntés így is kulcsfontosságú.
Oda kell figyelni, ha ingatlanközvetítőhöz fordulnánk.
Fotó: Fotóillusztráció: Csapó Balázs
Elindult az Otthon Start otthonteremtési program, idén szeptembertől. Egy ingatlan vásárlása nem egy hirtelen döntés, alapos átgondolást és tervezést igényel, mint pénzügyileg, mint pedig műszakilag. A köznyelvben egyszerűen megfogalmazva, nem egy kiló kenyér vásárlásáról döntünk. Jelenleg Somogyban, valamint Kaposvár környékén az ingatlan piac egy stagnáló állapotban van, az emberek sokkal megfontoltabban és kiváróbban keresik új otthonaikat.
Az ingatlan árak, minden tekintetben, legyen ez egy egyszerű garázs vagy családi ház, lakás, magasak jelenleg. A magas ingatlan árak mellett az Otthon Start programnak érződik a hatása, ugyanakkor az ingatlan vásárlásoknál érezhető hogy a nagy bumm lement, és úgy érződik, hogy az emberek jelenleg kivárnak. A piac most stagnál érezhetően, de mindig is hullámzónak lehet jellemezni a piacot, mostanra már évente fordul át az ingatlan piac intenzitása. - mondta Török Anna, Kaposvári ingatlan értékesítő
Ezeket a típusú ingatlanokat keresik Somogyban
A kereslet inkább a kisebb ingatlanokra fókuszál. Egyszintes, lépcső mentes maximum 110 négyzetméter alapterületű ingatlanokat keresik, amelyekből a legkevesebb van jelenleg eladó a piacon. - mondta Anna
Döntő többségében jelenlegi keresett ingatlanok, a kétezres évek után épült ingatlanokra fókuszál. Nagyon nagy szempont a könnyű takaríthatóság, a lépcsőmentesség, valamint a kedvező energetikai tulajdonságok. Sokan már egyedüli generációban gondolkodnak, és inkább kerülik a több generációs ingatlanokat. Amikor leendő otthonunk után kutatunk, akkor van néhány szempont, amelyet érdemes szem előtt tartanunk.
Lakás vagy önálló ház
Minden ingatlan típus esetében értelem szerűen más szempontokra kell figyelnünk. Mindenkinek a saját igénye, és elképzelése, meg persze a megengedett kerete mutatja meg, hogy milyen típusú ingatlan vásárlása mellett dönt. Egy lakás esetében kevesebb "buktató" tényező van.
Érdemes lakások esetében figyelnünk a falazat anyagára, hogy az ingatlan szigetelve van vagy sem, a nyílászárók típusára, illetve ha panel épületről van szó, akkor részt vett-e panel programba. Önálló házak esetében, már több falazat típus közül választhatunk. Itt feltétlenül érdemes figyelnünk a vályog típusú falazatokra, és repedésekre, azoknak mértékére. - mondta Anna
Házak esetében érdemes a szigetelés elhelyezkedéséről is érdeklődni, ugyan is gyakori eset hogy a belülről szigetelt házak esetében esetleg egy beázást, vagy valamilyen más sérülést szeretnének elrejteni. Óvakodó jelek ha például egy alsó szintű helyiségben, vagy akár egy tetőtéri helyiségben friss új, festés, vakolás, glettelés található. Elképzelhető, hogy az ingatlan beázik, így erről feltétlenül érdemes meggyőződnünk, esetleg roncsolás mentesen megvizsgálnunk.
Ha ezeket a főbb alap kérdéseket körbejárjuk, és a számunkra megfelelő infrastrukturális tulajdonsággal rendelkezik a kinézett ingatlan, akkor is érdemes további szakértőket, esetleg építészt vagy statikust is bevonnunk a vásárlásnál, főleg ha azt radikálisan átszeretnénk alakítani, építeni a saját igényeinkre.
Mire figyeljünk ingatlanvásárlás előtt:
- Ellenőrizzük a falazat és szigetelés állapotát
- Kérdezzünk rá az energetikai tanúsítványra
- Nézzük meg az ingatlant több napszakban
- Vonjunk be szakértőt, ha átalakítást tervezünk
Érdemes többször meglátogatni a kiszemelt ingatlant
Érdemes többször, meglátogatnunk a kiszemelt ingatlant, különböző napszakokban. A napszakok változatossága megmutatja nekünk, az ingatlan nappali fényviszonyait, a szobák terek érzetét. Ha egy ingatlant mindig csak esti időpontban látogatunk meg, akkor nem kapunk teljes képet az ingatlan tájolásából adódó tulajdonságairól. Noha az ingatlan tájolásából számos információra következtethetünk, de érdemes saját tapasztalataink szerint is meggyőződnünk, egy ilyen befektetés előtt.