Ingatlanvásárlás előtt állsz? Így nem bukod el a foglalót és a pénzed
Az ingatlanvásárlás az élet egyik legnagyobb befektetése, mégis sok vevő bizalmatlan az ingatlanközvetítőkkel szemben. Vajon mi állhat ennek a hátterében, és milyen jogi félreértések nehezítik meg a vásárlók helyzetét? Tapasztalataink és beszélgetéseink alapján megpróbáljuk összefoglalni a leggyakoribb problémákat az ingatlanvásárlással kapcsolatban, amelyekkel a vevők találkoznak.
Sok vevő csak a szerződés aláírásakor tudja meg, hogy az eladó például csak hónapokkal később költözne ki, vagy még a kazánt is leszerelné. Előfordult már olyan eset is, hogy a birtokba adás előtt az eladó kiásta a kertből a tujákat. Ezek a konfliktusok gyakran megelőzhetők lennének, ha a felek közvetlenül egyeztethetnének, nem pedig kizárólag a közvetítőn keresztül kommunikálnának az ingatlanvásárlás kapcsán.
–A mi tapasztalataink szerint a vevőknek leginkább azzal szokott problémája lenni, hogy az ingatlanközvetítők nem tudnak érdemi felvilágosítást adni az ingatlan műszaki tulajdonságairól és jogi helyzetéről. Saját életemből vett példa: megkérdeztem a közvetítőt, hogy a térképeken szerepel-e a faházas nyaraló, amire csak annyit tudott mondani, hogy nyilván, hiszen fizetik a helyi adót. Ez ugye lehet egyrészt telekadó, másrészt építményadó, harmadrészt amikor kiderítettük a helyrajzi számot, kiderült, hogy természetesen illegális építményről van szó. Tehát teljesen irreális volt a hirdetési ár, a közvetítőnek pedig eszébe sem jutott, hogy felmérje, a kis nyaraló legális építmény-e – mondta el Szabó Judit Anna kaposvári ügyvéd.
Gyakori hibák, amiket vevőként elkövethetsz
A foglaló természetét sokan ismerik, a teljesítés meghiúsulásáért felelős fél az adott foglalót elveszti, a kapott foglalót kétszeresen köteles visszatéríteni. De azzal már sokan nincsenek tisztában, hogy ha a vevő nem kap hitelt, akkor azért ki a felelős? A vevő, ha nem volt hitelképes, az eladó, ha a terasz nem került rá a térképre, vagy a bank, ha az elutasítás oka az, hogy a vevő munkahelyét 5 éven belül alapították?
Valójában a vételár megfizetése a vevő feladata, a bírósági gyakorlat ezt már minden oldalról körbejárta. Annak persze nincs akadálya, hogy a felek egyedi szerződési feltételekben állapodjanak meg, de akkor ezeket a szerződésben pontosan rögzíteni szükséges.
– A másik probléma, amivel szembesülni szoktunk az az, hogy az emberek többnyire nincsenek hozzászokva ahhoz, hogy 20-30 millió forintokat utaljanak át egyben. A bankok pedig részben úgy védekeznek a banki csalásokkal szemben, hogy utalási limiteket állítanak be a lakossági bankszámlákra, így a vevők nem ritkán az ügyvéd előtt szembesülnek vele, hogy technikai okokból nem fogják tudni elutalni a megállapodott határidőben az adott vételárrészt. Lakásvásárlás előtt mindenképpen érdemes tehát felhívni a bankunk ügyfélszolgálatát és előre egyeztetni az utalási feltételeket – tette hozzá az ügyvéd.
Mi lesz az előzetesen kifizetett foglalóval?
- Ingatlanvásárlásnál gyakori, hogy a vevő már a szerződés előtt átad egy nagyobb összeget – abban a hitben, hogy ez foglalónak minősül. Pedig a jog szerint csak akkor lehet adni, ha már van mögötte szerződés vagy legalább egy előszerződés, amely egyértelműen rögzíti: az átadott összeg foglaló. Ha csak szóban beszélünk az adásvételi szándékról, vagy egy kézfogással megegyezünk, az átadott pénz nem foglaló, hanem jogalap nélküli gazdagodásnak számít. Ilyen esetben a vevő jogosan visszakövetelheti a pénzét, akár az eladótól, akár az ingatlanközvetítőtől.
- Például ha valaki átad 400 000 forintot, de nincs írásos megállapodás, ez semmilyen jogi védelmet nem jelent. Akkor válik azzá, ha ezt egy írásos szerződés kifejezetten kimondja. Ha a szerződés már létrejött, de meghiúsul – például az eladó nem tud időben tehermentesíteni, vagy a vevő nem tud fizetni –, akkor az számít, ki tehető felelőssé. A vétkes fél elveszíti az összeget, vagy köteles a kétszeresét visszafizetni. Ha viszont egyik fél sem hibás, vagy mindketten felelősek, akkor a pénz visszajár.
Ennek a kérdése tehát nem csak egy formalitás. Érdemes már az első lépéseknél ügyvédhez fordulni, mert egy rosszul kezelt előleg, vagy foglalónak hitt összeg sokba kerülhet.
Milyen jogi lépései és kötelezettségei vannak vevőnek és eladónak az ingatlanvásárlás során?
Az első és legfontosabb feladat, hogy a vételi szándék jelzése előtt a vevő győződjön meg róla, hogy:
- hitelképes, vagy időre rendelkezésére áll majd a későbbi vételár teljes összege
- az ingatlan tehermentes, vagy tehermentesíthető, közműtartozások nincsenek és a valódi tulajdonostól vásárol
- az ingatlan műszaki értelemben is megfelel az elképzeléseinek
Ha a fentiek rendeben vannak, az ügyvéd már segít minden további lépésben. Érvényes okmányokra van még szükségünk az adásvételi szerződéshez. Az eladó feladata a szerződéskötést követően a tehermentesítés és a kiürítés-kiköltözés, a vevőé pedig a vételár kifizetése és a közműátírás, lakcím bejelentés. Ezután az állam felé vannak már csak kötelezettségeink: az eladó személyi jövedelemadót, a vevő pedig illetéket fizet.