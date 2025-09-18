Ingatlanvásárlás előtt állsz? Így nem bukod el a foglalót és a pénzed

Sok vevő csak a szerződés aláírásakor tudja meg, hogy az eladó például csak hónapokkal később költözne ki, vagy még a kazánt is leszerelné. Előfordult már olyan eset is, hogy a birtokba adás előtt az eladó kiásta a kertből a tujákat. Ezek a konfliktusok gyakran megelőzhetők lennének, ha a felek közvetlenül egyeztethetnének, nem pedig kizárólag a közvetítőn keresztül kommunikálnának az ingatlanvásárlás kapcsán.

Az ingatlanvásárlás nemcsak álom, hanem jogi felelősség is

–A mi tapasztalataink szerint a vevőknek leginkább azzal szokott problémája lenni, hogy az ingatlanközvetítők nem tudnak érdemi felvilágosítást adni az ingatlan műszaki tulajdonságairól és jogi helyzetéről. Saját életemből vett példa: megkérdeztem a közvetítőt, hogy a térképeken szerepel-e a faházas nyaraló, amire csak annyit tudott mondani, hogy nyilván, hiszen fizetik a helyi adót. Ez ugye lehet egyrészt telekadó, másrészt építményadó, harmadrészt amikor kiderítettük a helyrajzi számot, kiderült, hogy természetesen illegális építményről van szó. Tehát teljesen irreális volt a hirdetési ár, a közvetítőnek pedig eszébe sem jutott, hogy felmérje, a kis nyaraló legális építmény-e – mondta el Szabó Judit Anna kaposvári ügyvéd.

Gyakori hibák, amiket vevőként elkövethetsz

A foglaló természetét sokan ismerik, a teljesítés meghiúsulásáért felelős fél az adott foglalót elveszti, a kapott foglalót kétszeresen köteles visszatéríteni. De azzal már sokan nincsenek tisztában, hogy ha a vevő nem kap hitelt, akkor azért ki a felelős? A vevő, ha nem volt hitelképes, az eladó, ha a terasz nem került rá a térképre, vagy a bank, ha az elutasítás oka az, hogy a vevő munkahelyét 5 éven belül alapították?

Valójában a vételár megfizetése a vevő feladata, a bírósági gyakorlat ezt már minden oldalról körbejárta. Annak persze nincs akadálya, hogy a felek egyedi szerződési feltételekben állapodjanak meg, de akkor ezeket a szerződésben pontosan rögzíteni szükséges.

– A másik probléma, amivel szembesülni szoktunk az az, hogy az emberek többnyire nincsenek hozzászokva ahhoz, hogy 20-30 millió forintokat utaljanak át egyben. A bankok pedig részben úgy védekeznek a banki csalásokkal szemben, hogy utalási limiteket állítanak be a lakossági bankszámlákra, így a vevők nem ritkán az ügyvéd előtt szembesülnek vele, hogy technikai okokból nem fogják tudni elutalni a megállapodott határidőben az adott vételárrészt. Lakásvásárlás előtt mindenképpen érdemes tehát felhívni a bankunk ügyfélszolgálatát és előre egyeztetni az utalási feltételeket – tette hozzá az ügyvéd.