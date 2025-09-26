Oktatás
1 órája
Ingyenes favágóképzés indul Somogyzsitfán
Új képzés indul a tanulni vágyóknak Somogyzsitfán, a Déli ASzC Széchenyi Zsigmond Mezőgazdasági Technikumban. Az októberben induló fakitermelő képzés, teljesen ingyenes. Az intézmény várja a jelentkezőket. A területhez kapcsolódó, erdészeti rakodógép-kezelő képzések is elindultak a somogyi településen.
