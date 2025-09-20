szeptember 20., szombat

Friderika névnap

Helyi közélet

2 órája

Ingyenes padlásszigetelés mindenkinek

Címkék#EU#kereki#padlásfödém#önkormányzat

Kovács Gábor László

Az EU által támogatott Energetikai Kötelezettségi Rendszer keretében lehetőség van ingyenes lakossági padlásfödém szigetelést igényelni. 
A lehetőségről tájékoztató fórumot tart a kereki közösségi házban a kivitelező cég képviselője. Várják az érdeklődők jelentkezését, tette közzé Kereki önkormányzata.

