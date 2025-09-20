Helyi közélet
2 órája
Ingyenes padlásszigetelés mindenkinek
Az EU által támogatott Energetikai Kötelezettségi Rendszer keretében lehetőség van ingyenes lakossági padlásfödém szigetelést igényelni.
A lehetőségről tájékoztató fórumot tart a kereki közösségi házban a kivitelező cég képviselője. Várják az érdeklődők jelentkezését, tette közzé Kereki önkormányzata.
