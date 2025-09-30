szeptember 30., kedd

Gyerekek elevenítették fel a szüreti felvonulás hagyományát Inkén

Felelevenítették a szüreti felvonulások hagyományát Inkén a hétvégén.

Gyerekek elevenítették fel a szüreti felvonulás hagyományát Inkén

Hagyományteremtő szándékkal szervezték meg a helyiek az eseményt, mely több állomásból állt a településen. Minden megállónál műsort adtak elő a fiatalok. Többhetes próba előzte meg a felvonulást, melyet a gyerekek élveztek a legjobban. 

– A gyerekek miatt szerveztük meg a rendezvényt, hogy megismerkedjenek a hagyományokkal. A közösségépítés is fontos szempont volt, mivel a diákok három-négy különböző iskolába járnak a környéken, így nem találkoznak annyit egymással a mindennapokban – emelte ki Herencsényi Péter, aki feleségével együtt szervezte meg az inkei szüreti felvonulást.

A szüreti felvonuláson látott produkciók olyan jól sikerültek, hogy a fellépő fiatalokat már meghívták a szomszédos települések rendezvényire is.

 

 

