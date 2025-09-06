Csoda, hogy nem történt tragédia: üvegszilánkot találtak az iskolások ebédjében

Nem ez az első eset, hogy üvegszilánkot rejtett az étel az iregszemcsei iskola menzáján. Közel egy évvel ezelőtt már történt hasonló, akkor a menzát üzemeltető cég többmilliós bírságot kapott, és egy időre bezárták, pénteken viszont újra megismétlődött az eset – számolt be róla a Blikk.

A szeptember 5-én történtekről az iregszemcsei képviselő-testület egyik tagja, Bódog Zsolt is tájékoztatta a lakosságot. „Ma ismételten valamilyen szilánk volt az ebédben. Elszomorít, hogy ez ismételten megtörténhetett” – írta Iregszemcse képviselő-testületének egyik tagja, Bódog Zsolt pénteken 17 óra előtt nem sokkal a település Facebook-csoportjában.

Üvegszilánk került az iregszemcsei iskolások ételébe

Fotóillusztráció: MW

Nem ez az első eset az iregszemcsei menzán

– Megtettük a lépéseket a hatóságok felé, illetve a jegyző jelezte a településünk menzáját üzemeltetőnek, hogy újra üvegszilánkot találtak az ebédben – mondta a Blikknek Iregszemcse alpolgármestere, Matus Tibor, miután arról érdeklődtünk, hogy a tavalyi incidens újra megtörtént-e náluk. Matus közölte azt is, hogy az egyik tanár vette észre a szilánkot, és azonnal jelezte, hogy mit talált az ételben.