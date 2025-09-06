54 perce
Csoda, hogy nem történt tragédia: üvegszilánkot találtak az iskolások ebédjében
Megismétlődött a tavalyi eset. Pénteken újra üvegszilánkokat találtak az iregszemcsei iskolások ételében, a Somogy szomszédságában fekvő településen nem ez volt az első ilyen eset.
Nem ez az első eset, hogy üvegszilánkot rejtett az étel az iregszemcsei iskola menzáján. Közel egy évvel ezelőtt már történt hasonló, akkor a menzát üzemeltető cég többmilliós bírságot kapott, és egy időre bezárták, pénteken viszont újra megismétlődött az eset – számolt be róla a Blikk.
A szeptember 5-én történtekről az iregszemcsei képviselő-testület egyik tagja, Bódog Zsolt is tájékoztatta a lakosságot. „Ma ismételten valamilyen szilánk volt az ebédben. Elszomorít, hogy ez ismételten megtörténhetett” – írta Iregszemcse képviselő-testületének egyik tagja, Bódog Zsolt pénteken 17 óra előtt nem sokkal a település Facebook-csoportjában.
Nem ez az első eset az iregszemcsei menzán
– Megtettük a lépéseket a hatóságok felé, illetve a jegyző jelezte a településünk menzáját üzemeltetőnek, hogy újra üvegszilánkot találtak az ebédben – mondta a Blikknek Iregszemcse alpolgármestere, Matus Tibor, miután arról érdeklődtünk, hogy a tavalyi incidens újra megtörtént-e náluk. Matus közölte azt is, hogy az egyik tanár vette észre a szilánkot, és azonnal jelezte, hogy mit talált az ételben.