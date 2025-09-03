Iskolakezdés után jönnek a betegségek – így készülhetnek fel a szülők

Az iskolakezdés és az óvodakezdés nemcsak izgalmat, hanem sajnos betegségeket is hoz magával. A nyári szabad levegős, laza hónapok után a gyerekek hirtelen zárt közösségbe kerülnek, ahol az immunrendszerük gyorsan kimerülhet. A napi ritmus megváltozása, a stressz és a kevesebb alvás mind hozzájárulnak ahhoz, hogy szeptembertől megszaporodnak a megfázások, vírusfertőzések és más betegségek.

Iskolakezdésnél a közösségbe kerülő gyerekek immunrendszerét komolyan próbára teszi az ősz. Forrás: MW

A iskolakezdés utáni első napok még nyugodtan telnek, de néhány héten belül szó szerint "indul a mandula"

"Szeptember első napjaiban a rendelő még szinte üres, ilyenkor legfeljebb igazolások miatt keresnek fel minket. Még nincsenek megbetegedések, néhány hétnek el kell telnie, mire a gyerekek összemelegszenek, és elindulnak a tipikus őszi fertőzések” – fogalmazott Nagyné Bognár Márta, a kaposvári I. körzet gyermekorvosa. Hozzátette: a környező vármegyékben a szennyvízadatok alapján már emelkedett a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja, ezért ezzel, valamint más megbetegedésekkel is számolni kell a következő időszakban. – Reméljük, hogy az időjárás kedvezően alakul, és ha szerencsénk lesz, kevesebb beteg esettel találkozunk majd - mondta.

A szülőknek érdemes figyelniük a tünetekre, amelyek már nem egyszerű náthára utalnak. A láz, az erős köhögés, a sűrű sárgás orrváladék, a kínzó torokfájás bakteriális fertőzés jele lehet, ilyen esetben mindenképpen orvosi vizsgálat szükséges. Hasonlóképpen komolyan kell venni a hányást, a hasmenést és a görcsös hasi fájdalmat is, hiszen ezek a tünetek nemcsak a gyereket viselik meg, hanem a közösséget is veszélyeztetik. A bőrtünetek, a vörös, váladékozó szem szintén olyan panaszok, amelyeknél nem szabad visszaküldeni a gyermeket az iskolába vagy óvodába, amíg orvos nem látta. Az influenza, a koronavírus, a bárányhimlő vagy a kéz-láb-száj betegség korai felismerése és az otthoni elkülönítés szintén elengedhetetlen a fertőzések megfékezéséhez.

A megelőzés kulcsa a mindennapi higiénia: a rendszeres kézmosás, a zsebkendő vagy könyökhajlat használata, valamint a gyakori szellőztetés sokat segíthet. Fontos a megfelelő étrend is, amely tartalmaz friss idényzöldségeket és gyümölcsöket – például sütőtököt, sárgarépát, céklát vagy káposztát –, amelyek erősítik az immunrendszert. Szakemberek a D3-vitamin pótlását is javasolják az őszi-téli időszakban. S nem elhanyagolható a rendszeres testmozgás és a megfelelő mennyiségű alvás sem: a gyerekeknek legalább kilenc órára van szükségük ahhoz, hogy szervezetük regenerálódjon.