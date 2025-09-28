Ismét egy MATE-s fejlesztés: gombatermesztési hulladékból rovarfehérje és talajjavító

szeptember 28., vasárnap

A Bio-Fungi Kft. és a MATE közös kutatása igazolta, hogy rovarlárvák segítségével a gombakomposzt fehérjévé és talajjavítóvá alakítható, ami csökkenti a költségeket és mérsékli az importfüggőséget.

A Bio-Fungi Kft. és a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) közös fejlesztése új megoldást kínál a gombatermesztési hulladék feldolgozására. A 2022-ben indult, 812 millió forintos projekt – amelyhez 452 millió forint vissza nem térítendő támogatást kaptak a Széchenyi Terv Pluszból – azt vizsgálta, miként hasznosítható a gombakomposzt rovarlárvák segítségével.

Bio csiperkegomba komposzt
Bio csiperkegomba komposzt Forrás: Bio-Fungi Kft.

Új hasznosítási mód a gombahulladékoknak

A kutatás kimutatta: a biomassza lárvanevelésre is alkalmas, amelyből rovarfehérje és baromfitrágyát helyettesítő rovarsalak keletkezik. Az így nyert anyag talajjavítóként, mulcsozóként és műtrágya-helyettesítőként is felhasználható, ráadásul termésátlag-növelő hatása is van.

 

 

