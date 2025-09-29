Fotópályázat
39 perce
Ismét várjuk a fotókat A somogyi temetők üzenete pályázatunkra
Idén is meghirdetjük népszerű fotópályázatunkat, A somogyi temetők üzenetét.
A jelentkezéshez nem kell mást tenni, mint egy, vagy több somogyi temetőben készült fotót beküldeni a [email protected] e-mail címre október 21. éjfélig. A pályázatnak tartalmaznia kell a kép címét, a felvétel helyét, a temető megnevezését, valamint a pályázó nevét és telefonszámát. További részletek az alábbi képen olvashatók.
Temetőink üzenete, díjazott fotókFotók: Lang Róbert
Temetőink üzenete fotókiállításFotók: Lang Róbert
