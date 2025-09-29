Ismét várjuk a fotókat A somogyi temetők üzenete pályázatunkra

A jelentkezéshez nem kell mást tenni, mint egy, vagy több somogyi temetőben készült fotót beküldeni a [email protected] e-mail címre október 21. éjfélig. A pályázatnak tartalmaznia kell a kép címét, a felvétel helyét, a temető megnevezését, valamint a pályázó nevét és telefonszámát. További részletek az alábbi képen olvashatók.