Helyi közélet

1 órája

Iszapba ragadt vitorlások a Balatonon – így küzdenek a hajósok az alacsony vízállással

A Balaton déli partján több kikötőben is gondot okoz az alacsony vízszint. Balatonmáriafürdőn iszapba ragadt vitorlások kerültek bajba, Fonyódon pedig csak havária jellegű kotrással tudták biztosítani a kihajózást. A vitorlázók szerint a helyzet egyre tarthatatlanabb, és hosszú távú megoldás nélkül a nagyobb merülésű hajók félig-meddig használhatatlanná válnak a tavon.

Krausz Andrea
Iszapba ragadt vitorlások a Balatonon – így küzdenek a hajósok az alacsony vízállással

Illusztráció

Forrás: Facebook/VMSZ – Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata

A száraz, forró nyár miatt a Balaton vízszintje május óta folyamatosan csökken: a 110 centiméterről augusztus végére 70 centire esett vissza, szeptember 8-án pedig 72 centit mértek. Az alacsony vízszint különösen a déli part kikötőiben okoz gondot, ahol a nagyobb merülésű hajók közlekedése augusztus óta szinte ellehetetlenült. A balatonmáriafürdői Túravitorlás Egyesület kikötőjében több hajó is fennakadt, köztük iszapba ragadt vitorlások, amelyek egyelőre mozdulatlanul állnak.

Iszapba ragadt vitorlások
Iszapba ragadt vitorlások, vagy homokpadon fennakadt hajók a déli parton 2025-ben
Fotó: Krausz Andrea

Az iszapba ragadt vitorlásokat nem egyszerű kiszabadítani 

– Egy-két hajó teljesen az iszap fogságába került. Augusztus eleje óta a befelé tartó nagyobb merülésű hajók vezetőinek előre mondom, hogy nem tudnak bejönni a kikötőbe. Ilyenkor Fenyvesre vagy Keszthelyre irányítom őket – mesélte a Sonline.hu-nak Király István balatonmáriafürdői Túravitorlás Egyesület kikötővezetője. Mint mondta, az iszapba ragadt járműveket nagyon nehéz kiszabadítani, több ember kell hozzá, és sokszor csak daruzással tudják "kimozgatni".

Havária jellegű kotrás a fonyódi kikötőben

Balatonmáriafürdő mellett Balatonlellén, Balatonfenyvesen és a Fonyódon is gondot jelentett a vitorlázók számára az alacsony vízszint. – Augusztus elején havária jellegű kotrást kellett végeztetnünk 500 ezer forint, plusz áfa  értékben, különben a hajóink nem tudtak volna kijárni. A hatás nagyjából egy hónapig tartott, mert a Balaton visszatemette a kikotort részeket – mondta Székely Róbert, a Túravitorlás Sportklub (TVSK) alelnöke, fonyódi telepvezető, aki hozzátette a TVSK fonyódi kikötőjében állomásozó hajók svertesek, nem tőkesúlyosak, így fel tudják húzni a svertet. Ezért náluk nem volt fennakadás. 

Ha fennakadsz, még meg is büntetnek

Az alelnök elmondta, hogy a nagyobb merülésű hajók tulajdonosai már nem is próbálkoztak kimenni a tóra. 

– Hadd említsek egy adalékot: ha valaki tőkesúlyos hajóval fennakad a déli parton vagy máshol, és kijön a rendőr, megbüntetik mederérintésért. Ez teljesen szürreális helyzet. Nem elég, hogy a hajós bajba kerül és le kell vontatni, még büntetést is kap

 – hívta fel a figyelmet Székely Róbert, aki hozzátette, korábban neki is volt a balatonfenyvesi kikötőben egy 1,75 méteres merülésű tőkesúlyos hajója, amely nagyjából határesetnek számít a Balatonon. – Az 1,90–2,00 méteres merülésű tőkesúlyos hajók azonban már félig-meddig használhatatlanok, mert sok helyen fennakadnak, különösen a szezon végén, amikor alacsonyabb a vízszint – mutatott rá az alelnök, aki úgy tudja, a balatonlellei BL Yacht Club kikötőjét éppúgy kotorni  kellett, mint a balatonfenyvesi vitorláskikötő bejáratát, vagy a Balatoni Hajózási Zrt. fonyódi mólójának környékét, mert a nagy hajóknak és az ott parkoló tőkesúlyosoknak gondot okozott a vízszint.

Visszatérő vitorlás-probléma a Balatonon

– Ez egy visszatérő probléma, aminek két fő oka van: egyrészt az alacsony vízállás, másrészt a meder folyamatos feltöltődése. A száraz anyag lerakódik, emiatt a meder lassan emelkedik, és ez kettős hatást eredményez. Ezzel komolyabb szinten kellene kezdeni valamit. Én ezért pártolnám, hogy legyen vízpótlás és kotrás is – hangsúlyozta Székely Róbert.

 

 

