Gond van a barcsi ITS felülvizsgálattal, egyeztetnek a tanulmány készítőjével

Újra ülésezett Barcs város képviselő-testülete, melyen vita ugyan nem volt, de az ITS felülvizsgálat (Integrált Településfejlesztési Stratégia) sokakban komoly kétséget ébresztett.

A barcsi képviselő testület ülésén komoly kérdéseket vetett fel az ITS felülvizsgálat

Forrás: Barcs Város facebook oldala

Az ITS felülvizsgálat hagy maga után némi kivetnivalót

A város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának megalapozó vizsgálata négyévente esedékes, melyben át kell tekinteni a megvalósított fejlesztéseket, illetve ki kell egészíteni azokkal, amelyek a tervezethez képest pluszban megvalósultak. Ez a vizsgálat most esedékes, ami meg is történt. Remes Gábor (DK, a somogyi 2. számú körzet országgyűlési képviselő jelöltje) képviselő fenntartásait fogalmazta meg a napirendi ponttal kapcsolatban, melyben részint formai hibákat vélt felfedezni, illetve vélelmezte, hogy a 375 oldalnyi felülvizsgálati anyagból az ötven utolsó oldal tartalmaz valóban releváns adatokat.

A képviselő felhívta rá a figyelmet, hogy az összefoglaló szerint a Dráva partján, a kikötőben sétahajók állnak, ami nem így van. Azt is megemlítette, hogy Somogytarnóca nevét a leiratban ”cz”- vel jelölik meg, ami szintén nem helytálló, illetve 2011-es népszámlálási adatokkal dolgozik, miközben egy '24-es helyben elkészült adattömb áll rendelkezésre.

Remes Gábor képviselő szerint az ITS felülvizsgálat szakmaisága kifogásolható

Forrás: Barcs Város facebook oldala

Szabadi József (FIDESZ-KDNP) képviselő is csatlakozott az előtte szólóhoz, szintén több pontatlanságot és szinte irreleváns pontokat vélt felfedezni a tanulmányban. A napirendi pontot 5 igen, 2 nem és 3 tartózkodás mellett a képviselő-testület nem fogadta el, a véleményezések miatt egyeztetés indul az ITS készítőjével, melyet átnézetnek és ha szükséges, kijavítanak.

Intézményvezető választás, felújítási kérdések és jól menedzselt barcsi gazdaság