Testületi ülés

17 perce

Gond van a barcsi ITS felülvizsgálattal, egyeztetnek a tanulmány készítőjével

Címkék#barcsi#településfejlesztési stratégia#képviselő#hiba#testület#felülvizsgálat#polgármester

Összeültek a barcsi városvezetők. A testületi ülésen a legtöbb kérdés az Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) felülvizsgálat kapcsán fogalmazódott meg a képviselőkben.

Munkatársunktól

Újra ülésezett Barcs város képviselő-testülete, melyen vita ugyan nem volt, de az ITS felülvizsgálat (Integrált Településfejlesztési Stratégia) sokakban komoly kétséget ébresztett.  

ITS felülvizsgálat
A barcsi képviselő testület ülésén komoly kérdéseket vetett fel az ITS felülvizsgálat
Forrás: Barcs Város facebook oldala

Az ITS felülvizsgálat hagy maga után némi kivetnivalót

A város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának megalapozó vizsgálata négyévente esedékes, melyben át kell tekinteni a megvalósított fejlesztéseket, illetve ki kell egészíteni azokkal, amelyek a tervezethez képest pluszban megvalósultak. Ez a vizsgálat most esedékes, ami meg is történt. Remes Gábor (DK, a somogyi 2. számú körzet országgyűlési képviselő jelöltje) képviselő fenntartásait fogalmazta meg a napirendi ponttal kapcsolatban, melyben részint formai hibákat vélt felfedezni, illetve vélelmezte, hogy a 375 oldalnyi felülvizsgálati anyagból az ötven utolsó oldal tartalmaz valóban releváns adatokat. 

  • A képviselő felhívta rá a figyelmet, hogy az összefoglaló szerint a Dráva partján, a kikötőben sétahajók állnak, ami nem így van. Azt is megemlítette, hogy Somogytarnóca nevét a leiratban ”cz”- vel jelölik meg, ami szintén nem helytálló, illetve 2011-es népszámlálási adatokkal dolgozik, miközben egy '24-es helyben elkészült adattömb áll rendelkezésre. 
Remes Gábor képviselő szerint az ITS felülvizsgálat szakmaisága kifogásolható
Forrás: Barcs Város facebook oldala

Szabadi József (FIDESZ-KDNP) képviselő is csatlakozott az előtte szólóhoz, szintén több pontatlanságot és szinte irreleváns pontokat vélt felfedezni a tanulmányban. A napirendi pontot 5 igen, 2 nem és 3 tartózkodás mellett a képviselő-testület nem fogadta el, a véleményezések miatt egyeztetés indul az ITS készítőjével, melyet átnézetnek és ha szükséges, kijavítanak.  

Intézményvezető választás, felújítási kérdések és jól menedzselt barcsi gazdaság

  • Az ülés egyik sarkalatos kérdése volt a Deák Ferenc Sportiskolai Általános Iskola sportcsarnok felújításának kérdése. Szabadi József (FIDESZ-KDNP) képviselő kért tájékoztatást a polgármester Anderné Röszler Erikától, hogy is áll jelenleg a felújítás. A városvezető elmondta: jelenleg 80 százalékon áll a teljesítés, a héten megrendelték az üvegpaneleket, amiket hamarosan fel is helyeznek az épület szerkezetére, illetve a csapadékvíz elvezetése is megoldódott, a kivitelező jelen állás szerint 2025. október 14.-ig kell elkészüljön a munkával. 
  • A barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ jelenleg vezető nélkül működik, a legutóbbi vezetőválasztás érvénytelensége miatt még mindig nincs kinevezett igazgatója a központnak. Miskovicsné Szalai Csilla (FIDESZ-KDNP) képviselő aggodalmát fejezte ki, úgy érzi, amióta nincs kinevezett vezető egyre több probléma van a strandon, amire megoldást kell találni. Anderné Röszler Erika elmondta: a pályázat ki van írva a pozíció ellátására, amit megtalálják a megfelelő embert, betöltik a pozíciót. 
Miskovicsné Szalai Csilla képviselő asszony aggodalmát fejezte ki a barcsi gyógyfürdőt érintő egyre gyakrabban előforduló problémák miatt
Forrás: Barcs Város facebook oldala

Rendőrök kérését is tárgyalták az ülésen

A barcsi Bajcsy Zsilinszky utca 86.-96.-os számig terjedő útszakaszán forgalmi rend módosítást javasolt a Barcsi Rendőrkapitányság az önkormányzatnak, mivel az út szélén parkoló autók és a kanyar előtti kereszteződés miatt nagyon veszélyes az útszakasz. A rendőrség javaslata szerint fel kell számolni a parkolási és a megállási lehetőséget, ezzel megakadályozva a balesetek számát. A javaslatot a testület elfogadta.

 

 

