Helyi közélet

1 órája

Itt szűnt meg a tűzgyújtási tilalom hétfőtől: mutatjuk a legfrissebb listát!

Címkék#tűz#tűzgyújtás#Somogy

Harsányi Miklós

– Szeptember elsejétől az alábbi vármegyékben megszűnt a tűzgyújtási tilalom: főváros,  Baranya,  Fejér,  Győr-Moson-Sopron,  Komárom-Esztergom,  Nógrád,  Pest,  Somogy,  Tolna,  Vas,  Veszprém,  Zala – közölte hétfőn a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. 

Továbbra is érvényben van a tűzgyújtási tilalom: Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén,  Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében.

– Az aktuális tűzgyújtási tilalomról és a tűzgyújtási szabályokról az www.erdotuz.hu vagy a www.katasztrofavedelem.hu honlapon elhelyezett térképen tájékozódhattok – számolt be az OKF.

 

 

 

