Itt szűnt meg a tűzgyújtási tilalom hétfőtől: mutatjuk a legfrissebb listát!

– Szeptember elsejétől az alábbi vármegyékben megszűnt a tűzgyújtási tilalom: főváros, Baranya, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Nógrád, Pest, Somogy, Tolna, Vas, Veszprém, Zala – közölte hétfőn a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

Továbbra is érvényben van a tűzgyújtási tilalom: Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében.

– Az aktuális tűzgyújtási tilalomról és a tűzgyújtási szabályokról az www.erdotuz.hu vagy a www.katasztrofavedelem.hu honlapon elhelyezett térképen tájékozódhattok – számolt be az OKF.