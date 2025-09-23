Ártalmasabb mint a dohányzás? Következmények nélküli világba csábít ez a függőség

A videójátékok egyik legnagyobb veszélye, hogy a játékok világában a tetteknek nincs valódi következményük. Ha a karakter meghal vagy hibázik, egyetlen kattintással újra lehet kezdeni. A gyerek így nem tanulja meg, milyen következményekkel járhatnak a való életbeli cselekedetei. Ez a mintázat gyakran megjelenik az iskolai viselkedésükben is: nem értik, mekkora fájdalmat okozhatnak másoknak, nem vállalják a felelősséget, és sokszor a „nem én voltam” válik reflexszerű reakcióvá – hangsúlyozta a szakember.

Emellett a személyes kapcsolatok és a kommunikáció is sérül. Nem tanulják meg kifejezni magukat, nem kapnak valós visszajelzést a személyiségükre, csak egy szűk teljesítményre fókuszáló visszacsatolást kapnak, ami torzíthatja az önértékelésüket és önismeretüket. Nehezebben látják meg, mi az, ami valóban érték bennük, és mit tudnak adni a közösségüknek.

Természetesen lehetnek pozitív hatásai is a videójátékoknak. Egy kevés önbizalommal rendelkező gyermek számára önbizalom-erősítő lehet, ha valamiben kiemelkedően teljesít, sikerélményt szerez.

Kisebb korban fontos lenne, hogy a gyerekek minél többször élhessék meg a döntés élményét valós helyzetekben is – például úgy, hogy a szülők alternatívákat kínálnak nekik, és azok közül választhatnak. Ezáltal ugyanúgy az ő akarata fog érvényesülni, de a gyerek mégis megtapasztalhatja a döntés felelősségét és következményeit.

Közös élmények

A legjobb védelem a közös, valódi élmények megélése a családban. A szülőknek több olyan programot kellene szervezniük, amelyek nem az otthon falai között, hanem a külvilágban zajlanak, és valódi élményt nyújtanak a gyerekek számára. Az állandó, megszokott környezet és a korlátozott ingerek unalmassá válhatnak, ezzel szemben a játékok világa folyamatosan újat, izgalmasat kínál. A kérdés az, hogyan lehet ezt az élménykeresést a valóságba átvinni. Ha azonban a játékfüggőség már éveken át fennáll, például egy 11 évesnél, a virtuális világ már sokkal vonzóbb lehet számára, mint a valóság. Ekkorra már elkezdenek leválni a szülői értékrendről és egyre kevesebb hatással bírnak. A teljes tiltás, a megvonás csak tovább fokozza a vágyat és az ellenállást.