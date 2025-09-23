4 órája
Ártalmasabb mint a dohányzás? Következmények nélküli világba csábít ez a függőség
Sokáig a dohányzás számított a legártalmasabb függőségnek, majd a mozgásszegény életmód, napjainkra azonban egy új, kevésbé kézzelfogható, ám annál gyorsabban terjedő jelenség került az élre. A játékfüggőség, azon belül is a videójáték-függőség, más néven gaming.
A digitalizáció korszakában egyre természetesebb jelenség, hogy a fiatalok az online térben töltik idejük nagy részét, gyakran még egymással is inkább virtuálisan tartják a kapcsolatot. Az internetes kommunikáció gyorsabb, kényelmesebb, és jóval kevesebb alkalmazkodást igényel, mint a személyes találkozók. Ráadásul a digitális platformokat már teljesen a saját ízlésükre szabhatják, ami még vonzóbbá teszi számukra ezt a világot. Nem meglepő, hogy egyre több gyereknél és kamasznál alakul ki játékfüggőség, hiszen a virtuális világ izgalmas, gyors és kevesebb alkalmazkodást igényel, mint a való élet. A digitális eszközök használata önmagában nem ördögtől való, de ha teljesen átveszik az irányítást a mindennapok felett, az hosszú távon komoly társadalmi és mentális következményekhez vezethet.
Hogyan válik valaki videójáték-függővé?
A videójátékok világa elsőre ártalmatlan szórakozásnak tűnhet, ám sok esetben ennél jóval többről van szó. Túlzott használata okozta mentális zavar, már 2019 óta hivatalosan is a szakértők által elismert problémák közé tartozik, miután a WHO felvette azt a mentális rendellenességek közé. A jelenség veszélyességét jól mutatja, hogy bizonyos országokban már konkrét játékokat is betiltottak, például a Grand Theft Auto (GTA) sorozatot.
A függőség nem egyik napról a másikra alakul ki. Azonban a videójátékokra különösen jellemző az erős ingerhatás és az azonnali visszacsatolás, ami gyors rászokást eredményez, különösen fiatalok esetében. Az aggasztó azonban igazán az, hogy még nem tudjuk pontosan, hol húzódik a határ a még visszafordítható szokás és a már súlyos függőség között. Ráadásul csökken a türelem, nő az ingerlékenység, a fiatalok egyszerre válnak agresszívabbá és passzívabbá.
Vannak azonban jól felismerhető jelek, amelyekre a szülőknek, tanároknak, sőt a kortársaknak is érdemes figyelni. Ilyen például, ha egy fiatal egyre több időt tölt játékkal, mint korábban, ha eltitkolja vagy letagadja a játékra fordított órákat, ha a játék miatt elhanyagolja iskolai, otthoni vagy más kötelezettségeit. Szintén intő jel, ha inkább játszik, mint hogy barátaival találkozna, vagy ha szorongást, ingerlékenységet mutat, amikor nem tud a játék elé ülni.
- Nem véletlen, hogy sokan könnyen belesodródnak ebbe a világba. A videójátékok kiváló menekülőutat kínálnak a valóság elől. Ebben a térben nincsenek megoldhatatlan problémák, csak küldetések, szintek és jutalmak. Ráadásul ez a világ folyamatosan változik, újabb és újabb ingereket kínál, ami hosszú távon is képes fenntartani az érdeklődést és a függőséget.
- A negatív következmények viszont sokszor már rövid időn belül jelentkeznek. A gyermekek viselkedése megváltozik: tanulmányi eredményeik romlanak, visszahúzódóbbá, csendesebbé válnak, csökken a szociális érzékenységük. Mivel a legtöbb gamer éjszakába nyúlóan játszik, gyakran kialakulnak alvászavarok, amelyek hatással vannak az anyagcserére is, ez akár jelentős súlygyarapodáshoz is vezethet. Ehhez társul a mozgásszegény életmód, hiszen a játék közben hosszú órákon át ülnek, legfeljebb a kezük mozog, ami szintén túlterhelődéshez, fájdalmakhoz vezethet.
Játékfüggőség kiváltó okai, következményei, megoldásai szakember véleménye szerint
– A gyerekek videójáték-függőségének megértéséhez érdemes figyelembe venni, hogy életük első szakaszában a legtöbb döntést a szüleik hozzák meg helyettük – például azt, hogy mit viseljenek, mit egyenek, vagy hová menjenek kirándulni. A videójátékok világában viszont először tapasztalják meg, milyen érzés az, amikor mindenről ők maguk dönthetnek. Ez a kontroll élménye rendkívül vonzó számukra, intellektuálisan is, és ez az egyik fő oka a függőség kialakulásának, ugyanis végre van egy tér, ahol az történik, amit ők szeretnének – nyilatkozta Mátraházi Tibor, kaposvári pszichológus.
Emellett biológiai hatások is érvényesülnek. A gyors tempó, a magas minőségű képi világ, a folyamatos ingeráradat fokozott izgalmi állapotot hoz létre, hasonlóan ahhoz, mint amikor valaki csak a tévét nézi, de még intenzívebben. Ez egyfajta biokémiai függőség, amely hasonló mechanizmusokat indít be, mint bizonyos kábítószerek.
A videójátékok egyik legnagyobb veszélye, hogy a játékok világában a tetteknek nincs valódi következményük. Ha a karakter meghal vagy hibázik, egyetlen kattintással újra lehet kezdeni. A gyerek így nem tanulja meg, milyen következményekkel járhatnak a való életbeli cselekedetei. Ez a mintázat gyakran megjelenik az iskolai viselkedésükben is: nem értik, mekkora fájdalmat okozhatnak másoknak, nem vállalják a felelősséget, és sokszor a „nem én voltam” válik reflexszerű reakcióvá – hangsúlyozta a szakember.
Emellett a személyes kapcsolatok és a kommunikáció is sérül. Nem tanulják meg kifejezni magukat, nem kapnak valós visszajelzést a személyiségükre, csak egy szűk teljesítményre fókuszáló visszacsatolást kapnak, ami torzíthatja az önértékelésüket és önismeretüket. Nehezebben látják meg, mi az, ami valóban érték bennük, és mit tudnak adni a közösségüknek.
Természetesen lehetnek pozitív hatásai is a videójátékoknak. Egy kevés önbizalommal rendelkező gyermek számára önbizalom-erősítő lehet, ha valamiben kiemelkedően teljesít, sikerélményt szerez.
Kisebb korban fontos lenne, hogy a gyerekek minél többször élhessék meg a döntés élményét valós helyzetekben is – például úgy, hogy a szülők alternatívákat kínálnak nekik, és azok közül választhatnak. Ezáltal ugyanúgy az ő akarata fog érvényesülni, de a gyerek mégis megtapasztalhatja a döntés felelősségét és következményeit.
Közös élmények
A legjobb védelem a közös, valódi élmények megélése a családban. A szülőknek több olyan programot kellene szervezniük, amelyek nem az otthon falai között, hanem a külvilágban zajlanak, és valódi élményt nyújtanak a gyerekek számára. Az állandó, megszokott környezet és a korlátozott ingerek unalmassá válhatnak, ezzel szemben a játékok világa folyamatosan újat, izgalmasat kínál. A kérdés az, hogyan lehet ezt az élménykeresést a valóságba átvinni. Ha azonban a játékfüggőség már éveken át fennáll, például egy 11 évesnél, a virtuális világ már sokkal vonzóbb lehet számára, mint a valóság. Ekkorra már elkezdenek leválni a szülői értékrendről és egyre kevesebb hatással bírnak. A teljes tiltás, a megvonás csak tovább fokozza a vágyat és az ellenállást.
Ilyen esetben az lehet hatékony megoldás, ha több szülő összefog, akik hasonló helyzetben vannak, és közösen irányítják a gyerekeket olyan közösségi élmények felé, amelyek élvezetesek és tartalmasak. Ezek sokkal mélyebb hatást gyakorolhatnak, mint egy-egy kirándulás velük, vagy egy otthoni társasjátékozás.
Idősebb korban, amikor már kialakult a függőség, a változáshoz nagyon magas szintű tudatosságra lenne szükség – amit pont a függés csökkent. Ilyenkor sokszor csak egy átfogó életmódbeli változtatás segíthet. A legjobb, ha külső segítséget kérnek, akár szakembertől, akár sorstársi közösségektől, ahol megjelenik a megértés és az elfogadás élménye – tette hozzá a szakember.
A probléma méreteit jól mutatja egy 2017-es magyarországi felmérés, amely szerint akkor mintegy hatmillióan vallották magukat játékosnak, közülük pedig hozzávetőleg 350 ezer fiatal számított játékfüggőnek. Bár friss statisztika azóta nem készült, a szakértők szerint valószínűsíthető, hogy az elmúlt nyolc évben ez a szám tovább nőtt – főként a pandémia és az online oktatás következtében megnövekedett képernyőidő hatására.