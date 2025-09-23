szeptember 23., kedd

Tekla névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
A sokakat érintő probléma

4 órája

Ártalmasabb mint a dohányzás? Következmények nélküli világba csábít ez a függőség

Címkék#gyerek#következmény#élmény#videójáték

Sokáig a dohányzás számított a legártalmasabb függőségnek, majd a mozgásszegény életmód, napjainkra azonban egy új, kevésbé kézzelfogható, ám annál gyorsabban terjedő jelenség került az élre. A játékfüggőség, azon belül is a videójáték-függőség, más néven gaming.

Bodor Nikolett

A digitalizáció korszakában egyre természetesebb jelenség, hogy a fiatalok az online térben töltik idejük nagy részét, gyakran még egymással is inkább virtuálisan tartják a kapcsolatot. Az internetes kommunikáció gyorsabb, kényelmesebb, és jóval kevesebb alkalmazkodást igényel, mint a személyes találkozók. Ráadásul a digitális platformokat már teljesen a saját ízlésükre szabhatják, ami még vonzóbbá teszi számukra ezt a világot. Nem meglepő, hogy egyre több gyereknél és kamasznál alakul ki játékfüggőség, hiszen a virtuális világ izgalmas, gyors és kevesebb alkalmazkodást igényel, mint a való élet. A digitális eszközök használata önmagában nem ördögtől való, de ha teljesen átveszik az irányítást a mindennapok felett, az hosszú távon komoly társadalmi és mentális következményekhez vezethet.

Minél korábban jelentkezik a játékfüggőség, annál komolyabbak lehetnek a következmények
Minél korábban jelentkezik a játékfüggőség, annál komolyabbak lehetnek a következmények
Fotó: MW

Hogyan válik valaki videójáték-függővé?

A videójátékok világa elsőre ártalmatlan szórakozásnak tűnhet, ám sok esetben ennél jóval többről van szó. Túlzott használata okozta mentális zavar, már 2019 óta hivatalosan is a szakértők által elismert problémák közé tartozik, miután a WHO felvette azt a mentális rendellenességek közé. A jelenség veszélyességét jól mutatja, hogy bizonyos országokban már konkrét játékokat is betiltottak, például a Grand Theft Auto (GTA) sorozatot.

A függőség nem egyik napról a másikra alakul ki. Azonban a videójátékokra különösen jellemző az erős ingerhatás és az azonnali visszacsatolás, ami gyors rászokást eredményez, különösen fiatalok esetében. Az aggasztó azonban igazán az, hogy még nem tudjuk pontosan, hol húzódik a határ a még visszafordítható szokás és a már súlyos függőség között. Ráadásul csökken a türelem, nő az ingerlékenység, a fiatalok egyszerre válnak agresszívabbá és passzívabbá.

Vannak azonban jól felismerhető jelek, amelyekre a szülőknek, tanároknak, sőt a kortársaknak is érdemes figyelni. Ilyen például, ha egy fiatal egyre több időt tölt játékkal, mint korábban, ha eltitkolja vagy letagadja a játékra fordított órákat, ha a játék miatt elhanyagolja iskolai, otthoni vagy más kötelezettségeit. Szintén intő jel, ha inkább játszik, mint hogy barátaival találkozna, vagy ha szorongást, ingerlékenységet mutat, amikor nem tud a játék elé ülni.

  • Nem véletlen, hogy sokan könnyen belesodródnak ebbe a világba. A videójátékok kiváló menekülőutat kínálnak a valóság elől. Ebben a térben nincsenek megoldhatatlan problémák, csak küldetések, szintek és jutalmak. Ráadásul ez a világ folyamatosan változik, újabb és újabb ingereket kínál, ami hosszú távon is képes fenntartani az érdeklődést és a függőséget.
  • A negatív következmények viszont sokszor már rövid időn belül jelentkeznek. A gyermekek viselkedése megváltozik: tanulmányi eredményeik romlanak, visszahúzódóbbá, csendesebbé válnak, csökken a szociális érzékenységük. Mivel a legtöbb gamer éjszakába nyúlóan játszik, gyakran kialakulnak alvászavarok, amelyek hatással vannak az anyagcserére is, ez akár jelentős súlygyarapodáshoz is vezethet. Ehhez társul a mozgásszegény életmód, hiszen a játék közben hosszú órákon át ülnek, legfeljebb a kezük mozog, ami szintén túlterhelődéshez, fájdalmakhoz vezethet.
A függőség a korai szakaszban még kezelhető lehet.
A függőség a korai szakaszban még kezelhető lehet
Fotó: MW

Játékfüggőség kiváltó okai, következményei, megoldásai szakember véleménye szerint

– A gyerekek videójáték-függőségének megértéséhez érdemes figyelembe venni, hogy életük első szakaszában a legtöbb döntést a szüleik hozzák meg helyettük – például azt, hogy mit viseljenek, mit egyenek, vagy hová menjenek kirándulni. A videójátékok világában viszont először tapasztalják meg, milyen érzés az, amikor mindenről ők maguk dönthetnek. Ez a kontroll élménye rendkívül vonzó számukra, intellektuálisan is, és ez az egyik fő oka a függőség kialakulásának, ugyanis végre van egy tér, ahol az történik, amit ők szeretnének – nyilatkozta Mátraházi Tibor, kaposvári pszichológus.

Emellett biológiai hatások is érvényesülnek. A gyors tempó, a magas minőségű képi világ, a folyamatos ingeráradat fokozott izgalmi állapotot hoz létre, hasonlóan ahhoz, mint amikor valaki csak a tévét nézi, de még intenzívebben. Ez egyfajta biokémiai függőség, amely hasonló mechanizmusokat indít be, mint bizonyos kábítószerek.

A videójátékok egyik legnagyobb veszélye, hogy a játékok világában a tetteknek nincs valódi következményük. Ha a karakter meghal vagy hibázik, egyetlen kattintással újra lehet kezdeni. A gyerek így nem tanulja meg, milyen következményekkel járhatnak a való életbeli cselekedetei. Ez a mintázat gyakran megjelenik az iskolai viselkedésükben is: nem értik, mekkora fájdalmat okozhatnak másoknak, nem vállalják a felelősséget, és sokszor a „nem én voltam” válik reflexszerű reakcióvá – hangsúlyozta a szakember.

Emellett a személyes kapcsolatok és a kommunikáció is sérül. Nem tanulják meg kifejezni magukat, nem kapnak valós visszajelzést a személyiségükre, csak egy szűk teljesítményre fókuszáló visszacsatolást kapnak, ami torzíthatja az önértékelésüket és önismeretüket. Nehezebben látják meg, mi az, ami valóban érték bennük, és mit tudnak adni a közösségüknek.

Természetesen lehetnek pozitív hatásai is a videójátékoknak. Egy kevés önbizalommal rendelkező gyermek számára önbizalom-erősítő lehet, ha valamiben kiemelkedően teljesít, sikerélményt szerez. 

Kisebb korban fontos lenne, hogy a gyerekek minél többször élhessék meg a döntés élményét valós helyzetekben is – például úgy, hogy a szülők alternatívákat kínálnak nekik, és azok közül választhatnak. Ezáltal ugyanúgy az ő akarata fog érvényesülni, de a gyerek mégis megtapasztalhatja a döntés felelősségét és következményeit.

Közös élmények 

A legjobb védelem a közös, valódi élmények megélése a családban. A szülőknek több olyan programot kellene szervezniük, amelyek nem az otthon falai között, hanem a külvilágban zajlanak, és valódi élményt nyújtanak a gyerekek számára. Az állandó, megszokott környezet és a korlátozott ingerek unalmassá válhatnak, ezzel szemben a játékok világa folyamatosan újat, izgalmasat kínál. A kérdés az, hogyan lehet ezt az élménykeresést a valóságba átvinni. Ha azonban a játékfüggőség már éveken át fennáll, például egy 11 évesnél, a virtuális világ már sokkal vonzóbb lehet számára, mint a valóság. Ekkorra már elkezdenek leválni a szülői értékrendről és egyre kevesebb hatással bírnak.  A teljes tiltás, a megvonás csak tovább fokozza a vágyat és az ellenállást.

Ilyen esetben az lehet hatékony megoldás, ha több szülő összefog, akik hasonló helyzetben vannak, és közösen irányítják a gyerekeket olyan közösségi élmények felé, amelyek élvezetesek és tartalmasak. Ezek sokkal mélyebb hatást gyakorolhatnak, mint egy-egy kirándulás velük, vagy egy otthoni társasjátékozás.

Idősebb korban, amikor már kialakult a függőség, a változáshoz nagyon magas szintű tudatosságra lenne szükség – amit pont a függés csökkent. Ilyenkor sokszor csak egy átfogó életmódbeli változtatás segíthet. A legjobb, ha külső segítséget kérnek, akár szakembertől, akár sorstársi közösségektől, ahol megjelenik a megértés és az elfogadás élménye – tette hozzá a szakember.

A probléma méreteit jól mutatja egy 2017-es magyarországi felmérés, amely szerint akkor mintegy hatmillióan vallották magukat játékosnak, közülük pedig hozzávetőleg 350 ezer fiatal számított játékfüggőnek. Bár friss statisztika azóta nem készült, a szakértők szerint valószínűsíthető, hogy az elmúlt nyolc évben ez a szám tovább nőtt – főként a pandémia és az online oktatás következtében megnövekedett képernyőidő hatására.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu