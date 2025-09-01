Így csatlakozhatsz a WiFi-hez jelszó nélkül – három trükk, amit érdemes ismerni

szeptember 1., hétfő

Elfelejtetted a WiFi-kódot, vagy egyszerűen nem akarod bepötyögni? Mutatjuk, hogyan csatlakozhatsz pillanatok alatt anélkül, hogy tudnád a jelszót.

Biztosan sokan találkoztak már azzal a helyzettel, amikor vendégségben, egy ismeretlen helyen vagy akár otthon, eszközcsere után szerettek volna csatlakozni a WiFi-hálózathoz, de senki sem tudta kívülről a hosszú, bonyolult hozzáférési kódot. Jó hír azonban, hogy nem mindig szükséges megadni a jelszót ahhoz, hogy internethez férjünk hozzá. Íme három egyszerű és gyors megoldás, amit bármikor lehet alkalmazni.

Jelszó helyett, alternatív belépési módok is léteznek
Jelszó nélküli csatlakozások:

 

1. QR-kód a routeren

A modern routerek többsége, főként az elmúlt években gyártott modellek, már tartalmaznak egy előre beállított QR-kódot. Ez a kis matrica általában az eszköz alján vagy hátulján található, és a WiFi-hálózat nevét, valamint a jelszót kódolja. Elég, ha a mobiltelefon kamerájával beolvasod és a készülék automatikusan felajánlja a csatlakozást. Fontos viszont tudni, ha időközben megváltoztatták a jelszót, akkor a QR-kód már nem fog működni, frissíteni kell.

 

2. Megosztás másik mobilról QR-kóddal

Ha a közeledben valaki már csatlakozott a hálózatra, egyszerűen megoszthatja veled a hozzáférést. Androidos telefonokon a Wi-Fi beállításokban található „Megosztás” opcióval pillanatok alatt generálható egy új QR-kód. Neked csak annyi a dolgod, hogy a telefonod kamerájával beolvasod, és máris csatlakozol, jelszó pötyögés nélkül.

 

3. WPS-gomb a routeren

Egy másik jól működő trükk, ha a routeren van WPS (Wi-Fi Protected Setup) gomb. Ez a funkció a 2007 után gyártott eszközök jelentős részén megtalálható. Nyisd meg a telefonodon a Wi-Fi beállításokat, és válaszd a „WPS gomb” opciót (ez egyes készülékeken a „Speciális beállítások” alatt lehet). Ezután nyomd meg a fizikai WPS-gombot a routeren, a telefon pedig automatikusan csatlakozni fog, jelszó megadása nélkül.

 

– Mindhárom megoldás működőképes lehet. Előfordulhat, hogy a QR-kódot éppen azért helyezik ki, mert tartalmazza a hálózat jelszavát, vagy akár a kapcsolódási módot is. Szintén praktikus lehetőség a WPS gomb használata. Azokon a routereken, amelyek támogatják ezt a szolgáltatást, a jelszó nélküli WiFi-hozzáférést úgy biztosítják, hogy a felhasználónak fizikailag a hálózati eszköz közelében kell lennie. Ez különösen hasznos otthoni helyzetekben, amikor például vendéget szeretnénk gyorsan csatlakoztatni az internetre. Ilyenkor elég megnyomni a routeren található WPS gombot, és a közelben lévő, kompatibilis eszközök automatikusan felismerik a hálózatot, majd a PIN-kód segítségével csatlakozni tudnak. Mindegyiknek megvan viszont a veszélye, mert terjed a QR kódban a kéretlen szoftverek telepítése, a jelszólopás – nyilatkozta Kormos Attila kaposvári informatikus.

 

