Kész, ennyi volt: ezeknek a személyeknek sürgősen le kell adniuk a jogosítványukat!

Az Older Drivers Forum szerint eljöhet az a pillanat, amikor már nem biztonságos volán mögé ülni: ilyenkor az idősebb sofőröknek saját maguk és mások érdekében le kell adniuk a jogosítványt, és abba kell hagyniuk a vezetést – ez fontos figyelmeztetés lehet sokak számára.

Fotóillusztráció: Lang Róbert

Az idősebb sofőröket arra figyelmeztették az Egyesült Királyságban, hogy ha már nem érzik magukat biztonságban az utakon, fontolják meg a vezetés befejezését, és adják le jogosítványukat. A szakértők szerint veszélyes lehet pusztán megszokásból vagy kényelemből vezetni.

Az Older Drivers Forum hangsúlyozta: bár az autózás kulcsfontosságú lehet az időskori szabadság és önállóság megőrzésében, a biztonság mindenek felett áll. Ha valaki úgy érzi, hogy képességei megkoptak, vagy egészségi állapota nem teszi lehetővé a biztonságos vezetést, felelőssége abbahagyni a közlekedést.

Az orci Baranyai Sándor középiskolás korában szerezte meg a motor és a mezőgazdasági vontatós jogosítványt, s egy éven belül a B-kategóriás vezetői engedélyt. A 70 éves férfi szinte naponta vezet, előfordul, hogy havi 1500-2000 kilométert tesz meg zömében Somogyban, de olykor Budapestre is jár.

– Szerintem eljön az a pillanat, amikor el kell gondolkodni, hogy a sofőrnek a gépkocsivezetést saját maga és mások érdekében nem szabad felvállalnia – mondta hétfőn Baranyai Sándor. – Személye váltogatja, hogy kinek, mikor adódik ez az életében. Abban viszont nem vagyok biztos, hogy egy konkrét időponthoz lehetne kötni ezt a pillanatot. Ugyanakkor lényeges tisztában lenni azzal, hogy aki a volán mögé ül, nagyon komoly a felelősséget vállal.

Fotó: Unger Tamás

Tompulnak a reflexek, nő a kockázat