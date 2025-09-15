szeptember 15., hétfő

Vezetői engedély

Kész, ennyi volt: ezeknek a személyeknek sürgősen le kell adniuk a jogosítványukat!

Súlyos esetben ugrik a vezetői engedély. Van, amikor fontos figyelmeztetés jöhet, s kiderül: ezeknek a személyeknek sürgősen le kell adniuk a jogosítványt.

Harsányi Miklós


Fotó: Ladóczki Balázs

Az Older Drivers Forum szerint eljöhet az a pillanat, amikor már nem biztonságos volán mögé ülni: ilyenkor az idősebb sofőröknek saját maguk és mások érdekében le kell adniuk a jogosítványt, és abba kell hagyniuk a vezetést – ez fontos figyelmeztetés lehet sokak számára.


 
Fotóillusztráció: Lang Róbert

Biztonság, vezetés befejezése, vezetői engedély leadás – megszokás, kényelem, veszély az utakon

Az idősebb sofőröket arra figyelmeztették az Egyesült Királyságban, hogy ha már nem érzik magukat biztonságban az utakon, fontolják meg a vezetés befejezését, és adják le jogosítványukat. A szakértők szerint veszélyes lehet pusztán megszokásból vagy kényelemből vezetni.



Az Older Drivers Forum hangsúlyozta: bár az autózás kulcsfontosságú lehet az időskori szabadság és önállóság megőrzésében, a biztonság mindenek felett áll. Ha valaki úgy érzi, hogy képességei megkoptak, vagy egészségi állapota nem teszi lehetővé a biztonságos vezetést, felelőssége abbahagyni a közlekedést.

Nem szabad vállalni a vezetést - ez a pillanat is eljön

Az orci Baranyai Sándor középiskolás korában szerezte meg a motor és a mezőgazdasági vontatós jogosítványt, s egy éven belül a B-kategóriás vezetői engedélyt. A 70 éves férfi szinte naponta vezet, előfordul, hogy  havi 1500-2000 kilométert tesz meg zömében Somogyban,  de olykor Budapestre is jár. 
– Szerintem eljön az a pillanat, amikor  el kell gondolkodni, hogy a sofőrnek a gépkocsivezetést saját maga és mások érdekében nem szabad felvállalnia – mondta hétfőn Baranyai Sándor. – Személye váltogatja, hogy kinek, mikor adódik ez az életében. Abban viszont nem vagyok biztos, hogy egy konkrét időponthoz lehetne kötni ezt a pillanatot. Ugyanakkor  lényeges tisztában lenni azzal, hogy aki a volán mögé ül, nagyon komoly a felelősséget vállal.

20210419_jogositvanyhosszabitas_ut (2)
Eljön az idő, amikor vissza kell adni a vezetői engedélyt 
Fotó: Unger Tamás

Tompulnak a reflexek, nő a kockázat

  •  Böröczi Csaba, a kaposvári Citrom Autósiskola ügyvezetője – korábban a Magyar Autósiskolák Szövetségének somogyi elnöke volt – kérdésünkre azt mondta: vannak 70-80 éves sofőrök, akik egészségesek, megfelelő a tudásuk, reflexük,  azok biztonságosan vezethetnek.  Létezik ellenpélda is. Akadnak ugyanis olyan 60 év körüliek, akiknél nem volna célszerű az autózás,  mivel már fiatalabb korukban sem volt túl jó a reflexük. 
  • – Az egyénnek saját magának kellene látni, hogy rossz a reflexe, bizonytalanul közlekedik, abba kellene hagyni a vezetést – hangsúlyozta. – Ilyen esetben busszal vagy rokonokkal, ismerősekkel volna célszerű utazniuk, de lényeges, hogy az illető semmikép ne üljön önállóan  autóba.
  • Punik László, a Somogyi Veterán Járműbarátok Egyesülete tiszteletbeli elnöke rámutatott: a szabályokat be kell tartani, azok ugyanis mindenkire vonatkoznak. A járművezetőknek időnként  el kell járniuk orvosi vizsgálatra, s mindenképp egészséges állapotban kell lenniük. Kiemelte: ha egy idős ember már nem képes megfelelően közlekedni, akkor adja le a  jogosítványát és ne vezessen.

 

 

 

