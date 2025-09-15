46 perce
Kész, ennyi volt: ezeknek a személyeknek sürgősen le kell adniuk a jogosítványukat!
Súlyos esetben ugrik a vezetői engedély. Van, amikor fontos figyelmeztetés jöhet, s kiderül: ezeknek a személyeknek sürgősen le kell adniuk a jogosítványt.
Fotó: Ladóczki Balázs
Az Older Drivers Forum szerint eljöhet az a pillanat, amikor már nem biztonságos volán mögé ülni: ilyenkor az idősebb sofőröknek saját maguk és mások érdekében le kell adniuk a jogosítványt, és abba kell hagyniuk a vezetést – ez fontos figyelmeztetés lehet sokak számára.
Biztonság, vezetés befejezése, vezetői engedély leadás – megszokás, kényelem, veszély az utakon
Az idősebb sofőröket arra figyelmeztették az Egyesült Királyságban, hogy ha már nem érzik magukat biztonságban az utakon, fontolják meg a vezetés befejezését, és adják le jogosítványukat. A szakértők szerint veszélyes lehet pusztán megszokásból vagy kényelemből vezetni.
Figyelmeztetés: ezeknek a személyeknek sürgősen le kell adniuk a jogosítványukat!
Az Older Drivers Forum hangsúlyozta: bár az autózás kulcsfontosságú lehet az időskori szabadság és önállóság megőrzésében, a biztonság mindenek felett áll. Ha valaki úgy érzi, hogy képességei megkoptak, vagy egészségi állapota nem teszi lehetővé a biztonságos vezetést, felelőssége abbahagyni a közlekedést.
Nem szabad vállalni a vezetést - ez a pillanat is eljön
Az orci Baranyai Sándor középiskolás korában szerezte meg a motor és a mezőgazdasági vontatós jogosítványt, s egy éven belül a B-kategóriás vezetői engedélyt. A 70 éves férfi szinte naponta vezet, előfordul, hogy havi 1500-2000 kilométert tesz meg zömében Somogyban, de olykor Budapestre is jár.
– Szerintem eljön az a pillanat, amikor el kell gondolkodni, hogy a sofőrnek a gépkocsivezetést saját maga és mások érdekében nem szabad felvállalnia – mondta hétfőn Baranyai Sándor. – Személye váltogatja, hogy kinek, mikor adódik ez az életében. Abban viszont nem vagyok biztos, hogy egy konkrét időponthoz lehetne kötni ezt a pillanatot. Ugyanakkor lényeges tisztában lenni azzal, hogy aki a volán mögé ül, nagyon komoly a felelősséget vállal.
Tompulnak a reflexek, nő a kockázat
- Böröczi Csaba, a kaposvári Citrom Autósiskola ügyvezetője – korábban a Magyar Autósiskolák Szövetségének somogyi elnöke volt – kérdésünkre azt mondta: vannak 70-80 éves sofőrök, akik egészségesek, megfelelő a tudásuk, reflexük, azok biztonságosan vezethetnek. Létezik ellenpélda is. Akadnak ugyanis olyan 60 év körüliek, akiknél nem volna célszerű az autózás, mivel már fiatalabb korukban sem volt túl jó a reflexük.
- – Az egyénnek saját magának kellene látni, hogy rossz a reflexe, bizonytalanul közlekedik, abba kellene hagyni a vezetést – hangsúlyozta. – Ilyen esetben busszal vagy rokonokkal, ismerősekkel volna célszerű utazniuk, de lényeges, hogy az illető semmikép ne üljön önállóan autóba.
- Punik László, a Somogyi Veterán Járműbarátok Egyesülete tiszteletbeli elnöke rámutatott: a szabályokat be kell tartani, azok ugyanis mindenkire vonatkoznak. A járművezetőknek időnként el kell járniuk orvosi vizsgálatra, s mindenképp egészséges állapotban kell lenniük. Kiemelte: ha egy idős ember már nem képes megfelelően közlekedni, akkor adja le a jogosítványát és ne vezessen.