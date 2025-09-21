1 órája
A jogosítványunk sorsa a tét, ekkor kell abbahagyni a vezetést
Sokakban felmerül a kérdés, hogy meddig biztonságos az idősebb sofőröknek autót vezetni. A jogosítvány idős korban nemcsak szabadságot, hanem felelősséget is jelent.
Az idősebb sofőröknek saját maguk és mások érdekében le kell adniuk a jogosítványt, és abba kell hagyniuk a vezetést – ez fontos figyelmeztetés lehet sokak számára, mert jól meg kell gondolni, hogy meddig bírjuk a volán mögött, erről szólt cikkünk.
A jogosítvány mellett a nyugdíjkorhatár is slágertéma
Az Európai Unió tagállamaiban sorra emelik a nyugdíjkorhatárt válaszként a kedvezőtlen demográfiai folyamatokra, Magyarország jelenleg 65 évvel a középmezőnybe tartozik, ám kérdés, hogy hosszú távon fenntartható maradhat-e ez a rendszer.
A fonyódi botrány megmozgatta olvasóinkat
Kiürítették a fonyódi Mátyás Király Gimnázium és Kollégium épületét csütörtökön délelőtt. Biztonsági okokból döntöttek így, mert olyan eszközöket találtak, amelyeket a feltételezések szerint az 1970–1980-as években használtak a honvédelmi szakkör (MHSZ) keretében.
Jótékonysági futógála a Desedán
A tizedik alkalommal megrendezett Deseda Jótékonysági Futógála idén sem csupán a sportolásról szólt, hanem egy jó ügyről, amely egyaránt megmozgatta a profi atlétákat, a hobbifutókat, a családokat és a legkisebbeket is.
Betiltották az e-rollerezést néhol
Néhány külföldi példa (országonként a teljesség igénye nélkül), amely segít csökkenteni az e-rollerek használata közben bekövetkezett balesetek számát és azok súlyosságát – tempós döntés született: betiltották az e-rollerezést 15 év alattiak számára.