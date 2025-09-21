A jogosítványunk sorsa a tét, ekkor kell abbahagyni a vezetést

Az idősebb sofőröknek saját maguk és mások érdekében le kell adniuk a jogosítványt, és abba kell hagyniuk a vezetést – ez fontos figyelmeztetés lehet sokak számára, mert jól meg kell gondolni, hogy meddig bírjuk a volán mögött, erről szólt cikkünk.

Jogosítvány használat idős korban

A jogosítvány mellett a nyugdíjkorhatár is slágertéma

Az Európai Unió tagállamaiban sorra emelik a nyugdíjkorhatárt válaszként a kedvezőtlen demográfiai folyamatokra, Magyarország jelenleg 65 évvel a középmezőnybe tartozik, ám kérdés, hogy hosszú távon fenntartható maradhat-e ez a rendszer.

A fonyódi botrány megmozgatta olvasóinkat

Kiürítették a fonyódi Mátyás Király Gimnázium és Kollégium épületét csütörtökön délelőtt. Biztonsági okokból döntöttek így, mert olyan eszközöket találtak, amelyeket a feltételezések szerint az 1970–1980-as években használtak a honvédelmi szakkör (MHSZ) keretében.

A fonyódi iskolát kiürítették

Jótékonysági futógála a Desedán

A tizedik alkalommal megrendezett Deseda Jótékonysági Futógála idén sem csupán a sportolásról szólt, hanem egy jó ügyről, amely egyaránt megmozgatta a profi atlétákat, a hobbifutókat, a családokat és a legkisebbeket is.

Betiltották az e-rollerezést néhol

Néhány külföldi példa (országonként a teljesség igénye nélkül), amely segít csökkenteni az e-rollerek használata közben bekövetkezett balesetek számát és azok súlyosságát – tempós döntés született: betiltották az e-rollerezést 15 év alattiak számára.